Gabriel dejó la medicina por amor a los animales: "Para mí la felicidad es servir a estos animalitos, tratarles con respeto y con cariño. Quiero que puedan seguir viviendo como siempre han vivido"
El hombre da su opinión sobre la vida en las urbes: "La ciudad es muy rutinaria, en el campo todos los días hay algo nuevo que hacer"
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Mucha gente sueña con dejarlo todo atrás y vivir rodeados de naturaleza y animales, lejos de las urbes. A pesar de que solo es un pensamiento pasajero, hay gente que llega a hacerlo realidad, como Gabriel, un hombre que, junto a su pareja, dejó su vida en la ciudad por el amor a los animales y al campo.
La apasionante forma de vida de esta pareja la ha documentado Esteban en el canal de YouTube @Estebanl. Este perfil se centra en explicar historias de personas que han decidido alejarse de las ciudades para vivir de una forma más aislada y autosuficiente, principalmente en zonas rurales, montañas y la selva amazónica.
Felicidad en medio de la selva
En uno de sus vídeos virales, Estaban entrevista a Gabriel, un joven que encontró la felicidad en medio de la selva, rodeado de animales. De hecho, a su casa llegan a visitarlo desde tucanes, colibríes y armadillos hasta mariposas, ardillas y muchos animales más, ya que ha creado un microhábitat donde se respeta la vida silvestre.
Para empezar, el hombre relata cómo fue su cambio de vida: "Mi esposa y yo somos médicos. Nosotros dejamos la ciudad hace 6 meses para concentrarnos en este proyecto, que tiene alrededor de tres meses. Realmente ha sido un reto dejar la ciudad y venir al campo a levantar este pequeño proyecto, pero el cuidado de la naturaleza siempre ha sido algo fundamental para nosotros".
Respeto y cariño para los animales
Además, expone lo que le motivó a dejar su vida de médico para vivir en medio de la selva: "Para mí la felicidad es servir a estos animalitos que realmente hemos domesticado. Mi felicidad es darles a ellos su propia felicidad, tratarles con respeto y con cariño. Quiero que puedan seguir viviendo como siempre han vivido. A mí me gusta mucho más y disfruto mucho más la vida del campo, porque siento que estoy conectando conmigo mismo y con la naturaleza que me rodea".
Uno de los animales que más presente está en este proyecto son las gallinas: "Contamos con alrededor de 45 especies de aves diferentes. Todas tienen un nombre y todas representan algo importante dentro de la granja. Las tenemos, sobre todo, por la alta producción de huevos que nos dan. Actualmente, están produciendo al menos unos 10 o 12 huevos diarios, que es fundamental para la subsistencia de esta granja".
Atención veterinaria diaria
Además de gallinas, su granja cuenta con otros animales, los cuales reciben visita del veterinario casi cada día: "Ellos no hablan, ellos no se comunican. Entonces nosotros tenemos que ser la voz de aquellos que no pueden hablar. Cuando alguno de estos animales tiene algún tipo de problema, como pueden ser las garrapatas, se fumiga la zona y se les da su medicamento con mucha urgencia. Tienen control veterinario semanal o, incluso, a veces diario".
Frente a este importante cambio de vida, Gabriel finaliza exponiendo su punto de vista sobre la vida en las urbes: "El cambio es muy importante. La ciudad es muy rutinaria, en la ciudad siempre hay tráfico, siempre hay algún inconveniente, algún trámite o papeleo que hacer. Pero realmente aquí en el campo es completamente diferente: aquí no hay descanso en ningún día. Todos los días hay algo nuevo que hacer y todos los días hay algo nuevo que mejorar".
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