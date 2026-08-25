Mario, español que trabaja en Australia desde hace 7 años y cobra hasta 35 euros por hora: "En realidad me pagan por mi tiempo"

Australia es uno de los países desarrollados con mayor peso económico a nivel mundial. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026 sitúa su producto interior bruto (PIB) en torno a los 2,12 billones de dólares (unos 1,82 billones de euros) y colocan al país como la duodécima economía del mundo por tamaño.

En este contexto, sus elevados salarios y las oportunidades laborales que ofrece el país atraen cada año a trabajadores extranjeros que buscan ahorrar grandes cantidades de dinero en poco tiempo.

Uno de ellos es Mario, creador de contenido español bajo el nombre de Lega Wave, que lleva siete años viviendo en Australia y muestra cada semana a través de sus vídeos cómo es su día a día trabajando durante la temporada del algodón, que dura unos seis meses (desde septiembre u octubre hasta marzo o abril).

35 euros por hora

Durante esta etapa laboral, Mario se dedica principalmente a manejar maquinaria para descargar camiones y organizar el algodón en diferentes almacenes. "El trabajo es bastante simple y nada físico", explica, aunque reconoce que "el mayor esfuerzo es psicológico, ya que son muchos días haciendo lo mismo, prácticamente sin descanso", explica.

La compensación económica es uno de los principales motivos por los que Mario decidió afrontar esta temporada. El creador explica que cobra 32 dólares australianos (19,6 euros) por hora durante las primeras siete horas y media de trabajo. A partir de ahí, la tarifa aumenta hasta los 45 dólares (unos 27,5 euros) por hora durante las dos horas siguientes y, después, alcanza los 58 dólares (unos 35,5 euros) por hora.

En una jornada entre semana, asegura haber llegado a cobrar 475 dólares (unos 290 euros). A esto, añade que "los fines de semana me pagan bastante más". Mario explica también que su trabajo durante la temporada consiste en "estar conduciendo este trasto para descargar camiones" o utilizar otra maquinaria "para ordenar el algodón en diferentes almacenes".

Un ahorro de más de 11.000 euros al mes

Sin embargo, para Mario, el salario no es lo único que explica las condiciones de trabajo: "En realidad me pagan por mi tiempo. Por estar secuestrado en pueblo perdido en mitad del desierto de Australia", donde -bromea- el entretenimiento puede reducirse a "intentar hacerte un colega canguro".

La duración de las jornadas permite que los ingresos aumenten considerablemente. El creador asegura que tanto él como la persona con la que trabaja consiguen ganar de media unos 10.00 dólares australianos (unos 6.125 euros) al mes cada uno.

A esa cantidad le restan los gastos básicos de ambos, "unos 1.600 (980 euros) que gastamos entre alquiler, comida y gasolina". De esta forma, calcula que consiguen ahorrar alrededor de 18.400 dólares (unos 11.270 euros) al mes entre los dos.

"¿Eso es legal? Pues no"

Pero esa capacidad de ahorro tiene un coste: jornadas laborales especialmente largas y prácticamente sin días libres. Mario cuenta que ha llegado a acumular 33 días consecutivos trabajando durante la temporada, sin ningún día de descanso.

Ante la posibilidad de que ese ritmo no fuera legal, el propio creador responde: "¿Eso es legal? Pues no". Según explica, "se suele tener que descansar un día cada dos semanas", pero él decidió continuar trabajando debido a las características de la temporada y a su intención de aprovechar al máximo esos meses.

En esos 33 días acumuló 371 horas de trabajo, con varias jornadas de 14 horas, la mayoría de 12 y algunas de 10. El resultado económico final, según sus propias cuentas, fueron 11.048 dólares australianos (6.768 euros).

¿Vale la pena mudarse a Australia?

A pesar de las cifras, Mario no presenta su experiencia como una fórmula que todo el mundo debería seguir. El joven considera que la decisión depende de factores personales como "tu situación, tu forma de ver la vida, tus objetivos, tu personalidad, una infinidad de cosas más". Por eso insiste en que sus vídeos no pretenden convertirse en un guía para quienes quieran emigrar a Australia.

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Su intención, explica, es simplemente mostrar "una toma de decisión que hice hace unos meses de sacrificar X tiempo por X cantidad de dinero". Para Mario, por tanto, las elevadas cantidades que puede llegar a generar trabajando durante una temporada intensiva tienen una contrapartida evidente. "Eres tú quien, viéndolo como espectador o espectadora, deberías contestarte esa misma pregunta y a ti te merecería la pena", concluye.