Problemas entre hijos por la herencia
Lucía Menéndez, experta en herencias, advierte sobre las cuentas bancarias compartidas con los hijos: "Cuando fallecen los padres, comienzan todas las dudas entre hermanos"
La gestión transparente de las cuentas bancarias conjuntas puede ser clave para evitar disputas entre hermanos tras el fallecimiento de los padres
Abogados expertos en herencias alertan de un error común: “La sucesión se abre en el instante mismo del fallecimiento”
Uno de los principales motivos de disputa en herencias suele ser el factor económico, que puede generar desacuerdos importantes entre herederos. En este caso, hay veces que se produce un mal uso de los fondos económicos por parte de los hijos.
Tener a un hijo como cotitular en la cuenta bancaria
Según la abogada Lucía Menéndez, cuando un hijo figura como titular en la cuenta bancaria con sus padres, puede realizar diferentes movimientos bancarios, como sacar dinero de ella. Ahora bien, este gesto puede convertirse en un problema en cuanto a herencias.
"Es muy habitual que cuando los padres se hacen mayores, uno de los hijos figure como titular o autorizado en su cuenta bancaria para ayudarles con los pagos del día a día", comenta la experta. Sin embargo, esta decisión podría generar problemas en el futuro, sin darnos cuenta.
Fallecen los padres y empiezan los problemas con la herencia
"Cuando fallecen los padres, comienzan todas las dudas entre hermanos", asegura. A partir de este momento, suelen surgir los choques, ya que uno de los hermanos se ha encargado de gestionar la cuenta bancaria de los padres, y no es fácil saber la intención detrás de estos movimientos de dinero.
Además, como esta persona es titular de la cuenta, puede surgir otra duda importante:¿tiene algún derecho sobre el dinero que queda después del fallecimiento? Pues, en palabras de Menéndez, no. Los fondos económicos no pertenecen al hijo, aunque sea uno de los titulares de la cuenta.
De esta forma, es muy importante gestionar la cuenta bancaria con la mayor transparencia posible, sobre todo entre hermanos, ya que puede ahorrarnos muchos problemas y malentendidos.
En caso contrario, un trámite bancario del hermano, que no haya informado previamente, puede ser un problema en el futuro. "Lo que hoy parece un acto de gestión, mañana puede convertirse en uno de los conflictos más habituales entre hermanos", recuerda la abogada.
- Ramón Vallés piloto de avión con 60 años: 'Yo no acabo de entender cómo es posible que en el siglo XXI estemos así
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- La Vuelta toma medidas y no permitirá a Erola Jons tener acceso a los ciclistas
- Carlos de Andrés estalla en TVE contra la polémica de Erola Jons en La Vuelta: “Nadie debería ser tratado como un objeto, ni mujeres ni hombres”
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Los jóvenes de entre 23 y 29 años que vivan con sus padres podrán recibir esta ayuda de 700 euros
- Lluvia en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo y las fuertes precipitaciones en el Baix Penedès y el litoral de Tarragona
- Vídeo | Una batalla campal retrasa la matinal de la Fiesta Mayor de Sitges