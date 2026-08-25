Lucía Menéndez, experta en herencias, advierte sobre las cuentas bancarias compartidas con los hijos: "Cuando fallecen los padres, comienzan todas las dudas entre hermanos"

Uno de los principales motivos de disputa en herencias suele ser el factor económico, que puede generar desacuerdos importantes entre herederos. En este caso, hay veces que se produce un mal uso de los fondos económicos por parte de los hijos.

Tener a un hijo como cotitular en la cuenta bancaria

Según la abogada Lucía Menéndez, cuando un hijo figura como titular en la cuenta bancaria con sus padres, puede realizar diferentes movimientos bancarios, como sacar dinero de ella. Ahora bien, este gesto puede convertirse en un problema en cuanto a herencias.

"Es muy habitual que cuando los padres se hacen mayores, uno de los hijos figure como titular o autorizado en su cuenta bancaria para ayudarles con los pagos del día a día", comenta la experta. Sin embargo, esta decisión podría generar problemas en el futuro, sin darnos cuenta.

Fallecen los padres y empiezan los problemas con la herencia

"Cuando fallecen los padres, comienzan todas las dudas entre hermanos", asegura. A partir de este momento, suelen surgir los choques, ya que uno de los hermanos se ha encargado de gestionar la cuenta bancaria de los padres, y no es fácil saber la intención detrás de estos movimientos de dinero.

Además, como esta persona es titular de la cuenta, puede surgir otra duda importante:¿tiene algún derecho sobre el dinero que queda después del fallecimiento? Pues, en palabras de Menéndez, no. Los fondos económicos no pertenecen al hijo, aunque sea uno de los titulares de la cuenta.

De esta forma, es muy importante gestionar la cuenta bancaria con la mayor transparencia posible, sobre todo entre hermanos, ya que puede ahorrarnos muchos problemas y malentendidos.

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En caso contrario, un trámite bancario del hermano, que no haya informado previamente, puede ser un problema en el futuro. "Lo que hoy parece un acto de gestión, mañana puede convertirse en uno de los conflictos más habituales entre hermanos", recuerda la abogada.