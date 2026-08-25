Cristian, albañil: "A día de hoy, un buen profesional debería estar cobrando 2.800 euros al mes"

Cristian Lara es un albañil y empresario de reformas con años de experiencia. Y precisamente, esa experiencia es la que le permite identificar dos de los grandes problemas que atraviesa el sector de la construcción en España actualmente.

Cristian explica el complicado panorama de la albañilería en España

En primer lugar, Cristian considera que cada vez es más complicado encontrar trabajadores realmente cualificados. Y en segundo lugar, considera que los salarios no reflejan adecuadamente la experiencia y responsabilidad que exige el sector.

En el caso de Cristian, él empezó a trabajar muy joven: con 14 años era ayudante de lampista en Badalona y a sus 16 años ya era capaz de hacer instalaciones completas de electricidad y también fontanería.

También recuerda el que fue su primer sueldo: 75.000 pesetas. En aquel entonces era consciente de que ganaba mucho menos que amigos suyos que trabajaban en fábricas. Sin embargo, priorizó formarse debidamente en el oficio.

Durante los años siguientes, Cristian saltó de un trabajo a otro y pasó por grandes empresas, hasta que llegó el punto de inflexión en su trayectoria: logró crear su propia empresa de reformas integrales junto a su pareja, Anabel.

BADAJOZ. OBRAS, OBREROS DE LA CONSTRUCCION, ALBAÑILES, EDIFICIO EN CONSTRUCCION / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS / EXT

Con las responsabilidades añadidas, ahora Cristian se encuentra con el problema constante de que le cuesta encontrar buenos profesionales para sumarlos a su equipo. Pero finalmente logró dar con un albañil de su agrado.

Actualmente cobra 1.800 euros netos al mes y, con horas extra y otros complementos, puede alcanzar los 2.400 euros. Dicho esto, entiende que un profesional cualificado como es el caso de este trabajador debería cobrar bastante más.

Albañil en una obra / archivo

"Un profesional que te coloque azulejos bien, al que le puedas explicar el trabajo y lo deje hecho, creo que debería estar cobrando 2.800 euros al mes", expone Cristian en base a lo que entiende que sería la remuneración justa.

Y es ahí donde Cristian encuentra el mayor problema con la situación actual del sector: no es solo que los salarios sean bajos, es que además entiende que hay muy poca diferencia entre lo que cobra un peón y lo que cobra un oficial cualificado.

De nuevo ahí entra el problema de la cualificación de los trabajadores. Según expone Cristian, de los últimos 10 peones que llegó a contratar solamente se quedó con uno; no es solo una cuestión de habilidad técnica, también de confianza, responsabilidad y capacidad de cumplir plazos.

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Cristian describe un círculo difícil de romper: cada vez cuesta más encontrar profesionales cualificados, pero al mismo tiempo considera que los salarios no recompensan suficientemente a quienes se forman, acumulan experiencia y son capaces de trabajar con autonomía. Para él, mejorar esa diferencia salarial podría ser parte de la solución a la falta de mano de obra especializada.

Fuente: Sport