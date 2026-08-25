Bon Preu inicia las obras de su nuevo centro logístico de Montblanc, en el que invertirá 200 millones de euros

El grupo de distribución Bon Preu ha iniciado las obras de su nuevo centro logístico en Montblanc, tras obtener la licencia de obras por parte del ayuntamiento de la localidad, según ha informado este martes la compañía. La primera fase del proyecto cuenta con una inversión de 34,6 millones de euros e incluye la construcción del futuro almacén de producto seco, de 26.500 metro cuadrados, y de otro destinado a productos frescos, de 13.600 metros cuadrados. Cuando se complete, el nuevo equipamiento habrá supuesto una inversión global de unos 200 millones.

El nuevo centro logístico se convertirá en la plataforma de distribución de referencia del grupo para el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y las comarcas de Lleida. La previsión es que las instalaciones entren en funcionamiento durante el primer semestre de 2028. En la actualidad, la actividad logística de la empresa se encuentra concentrada en la central de Balenyà (Osona), desde donde distribuye a toda Catalunya.

Imagen virtual de la futura plataforma logística de Bon Preu en Montblanc. / Grupo Bon Preu

Bon Preu destinó 150 millones en 2025 a la ampliación de su red de establecimientos y a mejoras en su cadena logística, con ello la inversión acumulada en Catalunya en la última década supera ya los 1.340 millones. "Después de años de trabajo para hacer realidad el Logis Montblanc, la concesión de esta licencia marca el inicio de un proyecto que generará actividad económica, empleo y nuevas oportunidades para Montblanc y para el conjunto de la Conca de Barberà", afirmó recientemente el alcalde de la capital de la Conca de Barberà, Marc Vinya.

Actualmente, el grupo Bon Preu cuenta con 140 supermercados Bonpreu, 64 supermercados Esclat y 17 minimercados. A través de BonpreuEsclat online da servicio a más de 6 millones de personas mediante la entrega a domicilio y 30 puntos de recogida online. Dispone de 70 gasolineras EsclatOil, 378 plazas de carga para vehículos eléctricos y, con BonpreuEsclat Energia, suministra electricidad en todo el Estado.