Ulrich (68 años) vive en condiciones extremas sin luz, gas ni agua corriente: "Las necesidades son artificiales; se crean intencionadamente para generar más consumo y mayor circulación de dinero"

Más allá de la vida caótica y descontrolada de las ciudades, todavía existen formas de vida que parecen detenidas en el tiempo. En medio de las montañas, donde el frío aprieta hasta llegar a los dieciséis grados bajo cero al amanecer y el contacto con el exterior es casi inexistente, vive Ulrich, un hombre que ha elegido mantenerse al margen del mundo moderno.

Su increíble historia y forma de vivir la ha documentado el canal de YouTube The Pillow, formado por un grupo de jóvenes italianos que lo abrieron para contar historias del mundo, compartir diferentes perspectivas y resaltar las diferencias entre personas de ciudades y de pueblos.

En uno de sus vídeos más virales, estos jóvenes italianos visitan a Ulrich, un hombre de 68 años que decidió vivir lejos de la civilización: sin electricidad, sin gas y ni siquiera agua corriente. Vive en Sassolungo, la montaña más alta de los Dolomitas, ubicadas en el norte de Italia, y para conseguir agua, se ve obligado a romper el hielo del río helado y luego derretirlo en su vieja estufa.

Refugio en los Dolomitas

La casa en la que habita el hombre perteneció a sus abuelos y se usaba antiguamente como refugio para los fríos inviernos en la zona. Hace seis años, Ulrich decidió alejarse de la civilización y mudarse a esta cabaña en la que vive feliz, a pesar de que la temperatura en Sassolungo suele llegar a los -16 grados cada día, durante el invierno.

Por este motivo, durante el verano, el hombre se dedica a sembrar campos de heno para crear una especie de aislante térmico. "La intención inicial era añadir aislamiento para crear una estructura cálida donde se pudiera estar incluso en invierno, así que utilicé heno. Aquí las temperaturas siempre están bajo cero, por eso aprovecho a sembrar durante el verano", explica.

Derretir el hielo para vivir

El arroyo del que Ulrich obtiene agua durante el año se congela en invierno, así que, para sobrevivir, se ve obligado a romper el hielo y luego derretirlo. / Youtube / THE PILLOW

El arroyo del que Ulrich obtiene agua durante el año se congela en invierno, así que, para sobrevivir, se ve obligado a romper el hielo y luego derretirlo. Según Ulrich, es muy importante saber la diferencia entre derretir hielo y derretir nieve: "El agua que obtengo del hielo es agua de manantial pura. En cambio, el agua que obtengo de la nieve está llena de todo lo que hay en el cielo; no está purificada y quedan residuos tóxicos".

A pesar de que Ulrich vive de esta manera tan extrema, no siempre fue así: "Tenía todas las comodidades que uno puede tener. Hasta los 26 años, yo también vivía como los demás: siempre bailando en discotecas y buscando a las mujeres más hermosas. Bebía cuando me apetecía; no era drogadicto, pero cuando tenía ganas y quería hacerlo, lo hacía. Pero nunca estaba satisfecho. Llevaba una vida muy exasperante por aquel entonces".

Estudiante brillante y arquitecto

Tras una juventud agitada, Ulrich estudió arquitectura en Innsbruck (Austria); fue un estudiante brillante y comenzó a trabajar como arquitecto. Aun así, comenta: "Aprendí muchas cosas en mi trabajo y en la universidad, pero nunca tantas como aquí. En este lugar empecé a recuperar una relación auténtica con la naturaleza, sin utilizarla para el consumo, solo conformándome con lo que se encuentra en ella".

Tras una juventud agitada, Ulrich estudió arquitectura en Innsbruck (Austria); fue un estudiante brillante y comenzó a trabajar como arquitecto. / Youtube / THE PILLOW

Para finalizar, el hombre deja su opinión sobre la sociedad en la que vivimos, la cual lo llevo a alejarse de todo el mundo, incluso de su propia familia a la que llama "proyecto fallido". "Esta sociedad es una locura. Está orientada hacia el mal, las guerras, las manipulaciones y la corrupción basada en el dinero. Las necesidades son artificiales; se crean intencionadamente para generar más consumo y mayor circulación de dinero", expone.