El servicio de coche compartido Waiis compra SharetoGo y se prepara para duplicar ingresos este año

Su andadura emprendedora comenzó con una aplicación que comparara al momento los precios de un Uber, un Cabify o un taxi. Paulo Gómez y Sara Jiménez habían trabajado juntos en una compañía que desarrollaba 'software' para plataformas de vehículos de transporte con conductor (las conocidas como VTCs) y vieron en ese planteamiento un posible negocio de éxito. Sin embargo, le acabaron dando la vuelta a la idea original para resolver otro problema que creyeron más urgente: que en horas puntas sea casi imposible encontrar transporte. Luego, aquello se transformó en una plataforma que se ha acabado dedicando a incentivar el coche compartido del trabajo a casa y viceversa o en trayectos urbanos e interurbanos.

"Cuatro años y medio, mucho dinero y muchos disgustos después, hemos aprendido muchas cosas”, resume Gómez, consejero delegado de esta empresa con sede en Manresa (Barcelona). La compañía lleva ya dos años facturando (50.000 euros en su primer año y 2 millones el siguiente, ya 2025), prevé duplicar sus ingresos en 2026 (es decir, terminar el ejercicio facturando entre 4,5 y 5 millones), ya piensa en empezar a operar en Francia e Italia, y acaba de cerrar una operación que da alas a varios de sus planes: la compra de la ‘app’ también catalana y también orientada a la gestión del coche compartido en el trabajo SharetoGo.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Waiis ha pagado 250.000 euros por ella, y ha integrado a su equipo, incluido su cofundador y consejero delegado Mario Levy, quien ahora dirige el área de negocio de la parte de servicios de movilidad para empresas. Es decir, la que le ofrece a una organización el sistema de Waiis con el fin de que los trabajadores se organicen para compartir vehículo al trabajo.

Pese a todo, lo que ellos habían querido siempre era que la plataforma fuese una forma de transporte también entre desconocidos dentro de un municipio. “El marco legal dice que tu puedes llevar a otra persona como particular, siempre y cuando tú vayas a ese destino, y, por supuesto, tiene que ser sin afán de lucro: se trata de amortizar los gastos”, contextualiza Gómez.

Desarrollar una ‘app’ que respondiera a eso y diera, además, suficiente información a usuario y conductor para que se sintiesen seguros, precisaba de una sofisticación tecnológica que concentró todos sus problemas los primeros años. Hasta que dieron con Hiberus, una consultora tecnológica que les ha ayudado a desarrollar y financiar toda esta parte tecnológica inicial, y que aporta prácticamente la mitad de la veintena de trabajadores dedicados a la plataforma.

Proyecto con la ATM

Han estado un año y medio desarrollando la versión de la solución que funciona fuera del entorno laboral, pero este verano ya la han lanzado por toda España. La idea es que cuando una persona tenga que ir de un sitio a otro y valore tomar un taxi, piense en la opción del trayecto compartido a través de Waiis.

Por el camino, la empresa ha cerrado una ronda de financiación de un millón de euros que les ha ayudado a cerrar la compra de SharetoGo. Tienen otra abierta de 1,4 millones que esperan que sirva para sus planes de internacionalización y tienen en marcha, a raíz del accidente en Adamuz y de los problemas de los últimos meses en Rodalies, un proyecto con la ATM (Autoritat del Transport Metropolità) para probar a conectar su sistema al transporte público de Catalunya. La ambición es que sea una alternativa cuando el tren falla, por supuesto, pero, sobre todo, que sea una herramienta más de transporte para quien no tenga coche: “Que la primera y última milla sea el transporte público, es decir, que pueda compartir un coche de Mataró a Barcelona, y allí coja el metro para moverme”, ejemplifica el consejero delegado de Waiis.

En total, esperan tener a final de año 100.000 usuarios activos, entre una y otra cosa, es decir, gente que, como mínimo, haga un viaje al mes con la plataforma.