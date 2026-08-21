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Desacuerdos entre herederos

Así se debe actuar si un heredero ocupa la vivienda, según al abogado Manuel Hernández: “Podemos realizar dos actuaciones de manera efectiva”

Si no hay acuerdo entre los sucesores, lo más recomendable sería iniciar un procedimiento de división de herencia judicial para resolver la ocupación

Declaración de herederos: un paso clave antes de repartir bienes sin testamento

Manuel Hernández señala dos métodos eficaces para actuar frente a una ocupación de vivienda por parte de uno de los herederos

Manuel Hernández señala dos métodos eficaces para actuar frente a una ocupación de vivienda por parte de uno de los herederos / Vilches Abogados Madrid - Youtube

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Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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A la hora de dividir una herencia entre varias personas, no sería raro que haya problemas entre los herederos, ya sea por malentendidos o un reparto injusto. En algunos casos, uno de los sucesores puede ocupar la vivienda y no querer abandonarla.

De hecho, el abogado experto en herencias, Manuel Hernández, nos cuenta qué es lo que ocurre si un heredero no quiere abandonar la vivienda, y cómo podemos actuar frente a estas situaciones.

Según el experto, estos casos suelen ser habituales, generando además desacuerdos entre las personas implicadas. A veces pueden acabar en procesos judiciales complicados, porque el heredero no quiere abandonar el inmueble y “le da igual lo que pase hasta que se proceda a la división de la vivienda”.

El desahucio por precario

Ante cualquier duda, el abogado nos cuenta cómo podemos solucionar esta ocupación de la vivienda, mediante dos métodos distintos.

El primero sería el más sencillo: "si somos mayoría dentro de la herencia y, por tanto, los herederos quieren que ese heredero que está ocupando desaloje el inmueble, se puede iniciar un procedimiento de desahucio por precario”.

Ahora bien, ¿qué es el desahucio por precario? Según el experto en herencias, es aquella situación en la que se ocupa un inmueble sin el título correspondiente. De este modo, el desahucio se pondría en marcha, fijándose una fecha para que el ocupante abandone el domicilio.

La división de herencia judicial

Aun así, si no se cuenta con la mayoría de personas en común, la única opción sería iniciar un procedimiento de división de herencia judicial. Por ello, el heredero pasaría de una “situación de comodidad” a una “situación de incomodidad”.

La condición clave para realizar esto es incluir dentro del inventario de la herencia un concepto que son las “rentas de mercado”.

De esta forma, el heredero deberá pagar una renta al resto de miembros, ya que está ocupando la vivienda sin título ni autorización. Básicamente, al fallecer los propietarios de la vivienda, esta se convierte en un bien patrimonial y puede generar beneficios.

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Por ello, como el ocupante no tiene la autorización para residir en la vivienda, estaría obligado a abandonarla, ya sea para alquilarla a terceras personas, o para dividirla entre todos los herederos.

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