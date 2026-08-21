El euríbor rompe la barrera del 3% y amenaza con nuevas subidas a las hipotecas

El euríbor no da tregua y supera la barrera del 3% este viernes. El índice de referencia más utilizado para calcular el interés de las hipotecas variables en España ha subido 13 milésimas, desde el 2,990% hasta el 3,003%, y alcanza así su nivel diario más elevado en más de dos años, el pasado 6 de septiembre de 2024 cuando registró un 3,025%.

Aunque se trata de un dato diario, el movimiento confirma la presión al alza que viene registrando el indicador. Para los hipotecados, sin embargo, la referencia más importante es la media mensual.

Por ahora, la media provisional del euríbor en agosto de 2026 se sitúa en el 2,940%. El dato está por encima del 2,855% con el que cerró julio y supone, sobre todo, un fuerte incremento respecto a hace un año: en agosto de 2025 el índice se encontraba en el 2,114%. La diferencia interanual alcanza así los 0,826 puntos porcentuales.

El cierre definitivo de agosto puede variar durante las jornadas que quedan de mes, pero la evolución actual apunta a nuevas subidas de cuota para quienes tengan que revisar próximamente una hipoteca variable.

¿Cómo afectará a las hipotecas?

Tomando como referencia una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial de un punto porcentual sobre el euríbor, una revisión semestral elevaría la cuota desde 853,68 euros hasta 911,79 euros mensuales. Son 58,11 euros más al mes.

Si la revisión es anual, la mensualidad pasaría de 845,24 a 911,79 euros, lo que supone un incremento de 66,55 euros al mes. La diferencia se explica porque las revisiones semestrales comparan con el euríbor de hace seis meses, mientras que las anuales toman como referencia el nivel de hace un año, cuando el índice estaba más bajo.

Según los cálculos de iAhorro, una persona con una hipoteca media variable a 30 años de 200.000 euros con diferencial de 0,60% la cuota de la hipoteca pasa de 812 euros de agosto de 2025 a pagar ahora 898 euros lo que supone un incremento mensual de 85 euros al mes o de 1.020 euros al año. Si la hipoteca es de 350.000 euros con las mismas condiciones a 30 años y con diferencial de 0,60% el hipotecado pasará de pagar 1.422 euros al mes a pagar ahora 1.571, lo que supone un aumento en la cuota de 149 euros o de 1.791 euros al año.

En cualquier caso, que el euríbor haya superado el 3% en una sesión no significa que las hipotecas se revisen automáticamente con ese valor. En España, lo habitual es utilizar la media mensual del euríbor a doce meses, que de momento permanece en el 2,940%.

Del 2,245% de enero al 3%

La evolución de 2026 refleja un claro cambio de tendencia. El euríbor arrancó enero con una media del 2,245% y fue avanzando a medida que aumentaban las tensiones inflacionistas y la incertidumbre sobre los tipos de interés.

En julio cerró en el 2,855%, frente al 2,798% de junio, y agosto ha prolongado la escalada hasta situar las tasas diarias por encima del 3%.

El contraste con 2025 es notable. La media anual del euríbor fue entonces del 2,222%, después de haber bajado desde el 3,275% de 2024. Ese descenso alivió las cuotas de muchas familias con préstamos variables. Ahora, el movimiento se ha invertido.

Próxima reunión del BCE

La siguiente gran referencia para los mercados será la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de los días 9 y 10 de septiembre en Fráncfort (Alemania). La decisión sobre los tipos y la rueda de prensa se conocerán el jueves 10.

La cita será relevante porque el BCE actualizará sus proyecciones macroeconómicas. El euríbor no depende de las decisiones del banco central, pero sí refleja las expectativas del mercado sobre la evolución futura de los tipos. Si los inversores anticipan tipos altos durante más tiempo, el índice suele subir; si esperan recortes, tiende a bajar.

Euríbor son las siglas de Euro Interbank Offered Rate. Es un índice que refleja el tipo de interés al que grandes entidades financieras europeas se prestan dinero entre sí y se publica cada día hábil.

En España es relevante porque sirve de referencia para la mayoría de las hipotecas variables. El interés de estos préstamos suele calcularse sumando al euríbor un diferencial pactado con el banco. Por eso, cuando el índice sube, las cuotas aumentan en la siguiente revisión; cuando baja, ocurre lo contrario.

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Aunque existen referencias del euríbor a tres y seis meses, en las hipotecas españolas la más utilizada es la de doce meses. Con el índice diario ya por encima del 3% y la media de agosto acercándose a ese nivel, las próximas jornadas serán clave para determinar cuánto terminarán encareciéndose las revisiones hipotecarias.