España tiene solo 7 ‘startups’ valoradas en más de 1.000 millones de dólares: son 930 en Estados Unidos y 300 en China

La plataforma y flota de coches con conductor Cabify. El sistema de fichaje en la empresa y gestión de tareas relacionadas con los Recursos Humanos Factorial. La página de ofertas de trabajo y tramitación de las mismas Job & Talent. La solución para comprimir modelos de inteligencia artificial y que ocupen y consuman menos Multiverse Computing. La herramienta para organizar y procesar viajes de trabajo y gastos de empresa Perk. La productora de algodón reciclado Recover. Y la red de satélites para capturar datos de la tierra y poder advertir cambios al momento Xoople.

Son las siete empresas que, habiendo nacido como ‘startups’, mantienen hoy en día una valoración por encima de los 1.000 millones de dólares (unos 870 millones de euros, al cambio actual) en función de lo que ha pagado un fondo de inversión por hacerse con una parte de la compañía. Es decir, sin haber salido a bolsa. Lo que se conoce como ‘unicornios’.

Así lo recopila un estudio elaborado por la plataforma BestBrokers a partir de información de las principales bases de datos mundiales de ‘startups’ y emprendimiento (Crunchbase, TechCrunch y PitchBook) y que da cuenta, sin quererlo, de la brecha que separa a España del resto de grandes economías mundiales.

Este gráfico muestra el número de unicornios por países en Europa. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

De acuerdo con este mismo análisis, Estados Unidos cuenta con 938 compañías de este tipo, China llega a las 310, India roza las 90, Reino Unido está en 80 y Alemania cuenta con 47. Sigue Canadá, con 38; Francia, con 34; Israel y Singapur empatan con 23, y Corea del Sur se planta en las 21.

España tiene por arriba una veintena de países con más ‘unicornios’, entre los que figuran Países Bajos (12), Suiza (13), Suecia (10) o Irlanda (10), todas ellas economías menores, en tamaño, a la española. En cambio, deja detrás a Finlandia (6), Bélgica (6), Noruega (5), Italia (3) o Portugal (3).

El estudio no ahonda en las razones de estas diferencias, pero su análisis de por qué Estados Unidos o China están a tanta distancia del resto, dan algunas pistas. Respecto al primer mercado, aseguran que su dominio "refleja su sólido ecosistema de capital riesgo, sus universidades con líneas de investigación punteras a nivel mundial y sus ‘hubs’ de primer nivel como Silicon Valley, que generan constantemente ‘startups’ de alto crecimiento". Sobre el gigante asiático destacan su "enorme" mercado interno y su "fuerte" sector tecnológico. Y de India que ha escalado posiciones rápidamente gracias a la "rápida adopción digital" por la que se caracteriza el país y a una "base de consumidores masiva".

Las tres, por cierto, están también en primeras posiciones en el ranking que mide qué países están produciendo más unicornios. Gana Estados Unidos (102, en lo que llevamos de año), sigue de nuevo China (25), en este caso se cuela Reino Unido en terca posición (13), India aparece a continuación (6) y cierra Alemania (6). España sí aparece en esta lista, empatada con Bélgica, Francia e Israel, gracias a que Multiverse Computing y Xoople hayan atado dos rondas de financiación de 500 y 115 millones de euros, respectivamente, que las han convertido en 'unicornio' en 2026.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra los países que están creando más unicornios en 2026.

Puntos flacos de España

Pero ¿por qué, si España tiene emprendedores, inversores, buenas universidades y ‘hubs’ cada vez más destacables, sigue a semejante distancia? "El ecosistema emprendedor español está creciendo a un ritmo que hace solo cinco años habría parecido impensable", establece, de entrada, el profesor de EAE Business School Francesc Rufas. Sin embargo, enfrenta varios obstáculos a la hora de ir más allá. Para empezar, no hay "fondos españoles capaces de hacer rondas de 200 o 300 millones, así que cuando una ‘startup’ necesita ese dinero, llegan inversores extranjeros que a menudo se llevan las empresas con ellos", apunta. El caso de Glovo, hasta hace bien poco propiedad de una compañía alemana, es paradigmático.

Falta, asimismo, "talento tecnológico especializado", diagnostica Rufas. "La base universitaria es buena, pero la demanda de ingenieros de 'machine learning', especialistas en ciberseguridad y desarrolladores de alta complejidad crece mucho más rápido que la oferta", se explaya quien también ve un problema en la concentración de la mayoría del músculo emprendedor en Barcelona y Madrid.

"Las debilidades son las mismas, lo que cambia es la escala a la que operan: EEUU lleva setenta años construyendo el ecosistema financiero más profundo del mundo, con fondos que pueden invertir cientos de millones sin pestañear, mercados de capitales que permiten salir a bolsa con valoraciones astronómicas, y una red de ‘business angels’ con patrimonios personales que en Europa serían considerados institucionales", ahonda. "Si el capital en las grandes rondas europeas hubiera crecido al mismo ritmo que en EEUU, Europa habría generado 10.000 millones adicionales solo en las mayores operaciones", concluye. "Con ese capital probablemente produciría tantos unicornios como Estados Unidos; el problema no es de materia prima, es de financiación", termina.

Empresas, sectores y tecnología

Respondiendo al resto de preguntas que plantea el análisis, los ‘unicornios’ más valiosos del mundo son Antrhopic, OpenAI (ChatGPT), ByteDance (TikTok), Reliance Jio, Stripe, Databricks, Waymo, Revolut, Reliance Retail y Ant Group. La nueva tecnología que más empresas está haciendo que alcancen el ticket dorado de los 1.000 millones de dólares es la inteligencia artificial (uno de cada cuatro de los nuevos 'unicornios' de 2026 operan con esta tecnología), pero la robótica, la tecnología aplicada al sector médico y las ‘fintech’ están lanzando, también, cada vez más empresas de este tipo.

Cierra este ranking el sector de la defensa, un negocio cuyo auge explica también que una docena de compañías tecnológicas hayan llegado a los 1.000 millones de valor de mercado en lo que llevamos de año. En este caso, lidera la lista la compañía alemana Stark.