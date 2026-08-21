El calor hunde la cosecha de tomate de ramellet en Mallorca: "Hemos recogido menos de la mitad"

Las altas temperaturas de este verano han golpeado con especial dureza al tomate de ramellet en Mallorca, uno de los cultivos más tradicionales de la isla. En la explotación de la familia Munar, en Petra, la producción se ha reducido a menos de la mitad respecto a una campaña normal.

«El rendimiento de este año ha sido muy bajo. En tomate de ramellet estamos hablando de menos de la mitad de kilos», explica Francesc Munar, joven agricultor e ingeniero agrónomo.

El calor extremo ha afectado tanto al fruto como a la propia planta, pero Munar señala que uno de los principales problemas son las noches tórridas: «Lo peor es que no refresque durante las noches. Las plantas no tienen tiempo de recuperarse», advierte. La situación obliga además a incrementar el riego en plena sequía. «Debes dar más agua para sacar los mismos kilos y, con la sequía que hay, todo se vuelve mucho más complicado», señala.

Hace unos años

El problema no se limita a esta campaña. Munar asegura que desde hace cuatro o cinco años el rendimiento del tomate de ramellet ha ido disminuyendo, pese a aumentar el aporte de agua. Su padre, Toni Munar, teme que, si estas temperaturas se convierten en habituales, el cultivo pueda llegar a ser inviable: «Con estas temperaturas no podremos sembrar tomates de ramellet».

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Ante este escenario, Francesc Munar considera que el futuro pasa por la investigación de nuevas variedades capaces de soportar temperaturas más altas y producir con menos agua. «Hay que encontrar variedades que con menos agua puedan hacer los mismos kilos y aguanten mejor el calor», concluye.