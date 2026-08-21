Jorge y Alba abandonaron Catalunya con su bebé para empezar de cero en el bosque de Galicia: "En Catalunya hay muchísima gente y además creemos que es una de las comunidades autónomas con más impuestos de España"

En el mundo ajetreado en el que vivimos, parece imposible que exista gente dispuesta a cambiarlo todo para conseguir la vida de sus sueños. Sin embargo, hay personas que lo hacen, como Jorge y Alba, que abandonaron Catalunya con su bebé para empezar de cero en el bosque de Galicia.

Su historia la exponen en su canal de YouTube 'Piedrasyprados', con poco más de 1.000 suscriptores tras haber publicado su primer vídeo este pasado viernes 14 de agosto. En su canal pretender publicar contenido relacionado con la construcción de su futuro hogar y de su nueva vida en medio de las montañas gallegas.

Dejarlo todo e irse a Galicia

En su primer vídeo, Jorge y Alba explican cómo en enero de 2026 dejaron todo para irse a vivir al área más rural de Galicia. Según exponen, compraron una casa de piedra en ruinas con dos hectáreas de terreno y desde entonces la están reformando ellos mismos, con sus propias manos y sin ningún tipo de ayuda.

Para empezar, la pareja explica su historia: "Vendimos nuestra casa, lo dejamos todo y nos vinimos de alquiler aquí con nuestro bebé. Tras unos meses de búsqueda, encontramos una casa en el rural de Galicia totalmente para restaurar. La vamos a restaurar entera con nuestras manos. De hecho, Jorge está todos los días restaurando una pequeña vivienda adosada a la casa grande de piedra para que podamos restaurarla mientras vivimos ahí".

Reformar el antiguo pajar

Jorge se está centrando en reformar el antiguo pajar de la casa para refugiarse del frío y la lluvia. / YouTube / Piedrasyprados

Según expone Jorge, se están centrando en reformar el antiguo pajar de la casa para refugiarse del frío y la lluvia: "No podíamos reformar la casa grande a tiempo. Por eso, hemos decidido reconstruir la antigua 'palleira', para convertirla en una pequeña casa, y espero que nos lleve poco tiempo acabarla. Por ahora, lo que hemos hecho es nivelar el terreno con la excavadora y hacer las zanjas para el zuncho de cimentación".

Más allá de este proceso de obra, en lo que se ha centrado la pareja es en explicar por qué decidieron abandonar su tierra de origen para irse a Galicia. "En realidad, son varios motivos. El principal es la sobrepoblación. A nosotros nos gusta el ambiente rural y tranquilo, pero en Catalunya hay muchísima gente. Cada día encontramos caravana de ida y de vuelta del trabajo y eso resulta estresante si no te gustan las masificaciones", exponen.

Precio de la vivienda e impuestos

Por supuesto, el precio de la vivienda y los impuestos también condicionaron mucho su decisión: "Otro de los motivos es que todo está muy caro. Un terreno con una masía que está totalmente en ruinas puede costar aproximadamente unos 300.000 euros. También está el tema de los impuestos: creemos que Catalunya es una de las comunidades autónomas con más impuestos de España. Y cada vez se implementan impuestos nuevos".

La pareja explica por qué decidieron abandonar su tierra de origen para irse a Galicia. / YouTube / Piedrasyprados

Finalmente, la pareja comparte un motivo inesperado: la temperatura. "Por último, está el tema de la temperatura. A nosotros nos gusta más la lluvia y el fresquito. La verdad es que en donde estábamos, hacía muchísimo calor y no llovía nada. En cambio, aquí llueve casi cada día; incluso a veces llueve demasiado. Pero si tengo que elegir entre freírme en el infierno o esto, me quedo con la lluvia y el frío", explica Jorge.