Guacimara y Pedro viajan por toda Europa viviendo en una autocaravana: "Creo que no es casualidad que cada vez haya más personas con estrés, ansiedad, depresión y problemas de salud mental"

Los precios de las casas siguen subiendo sin parar y el acceso a las hipotecas se complica para todos. Por esta razón, muchas personas han decidido buscar diferentes alternativas. Una de las más comunes, a día de hoy, sigue siendo la de comprarse una autocaravana, ya que te permite viajar y tener un hogar al mismo tiempo.

En este mundo del 'caravaning', cada día surgen más personas que deciden compartir sus experiencias y su día a día sobre ruedas. Uno de estos canales de YouTube es @RoadtoMagec, en el que Guacimara y Pedro, una pareja de las Islas Canarias, comparte sus aventuras en su autocaravana.

En uno de sus vídeos con más visualizaciones, esta pareja, que dejó atrás su casa, familia y trabajo, explica entre otras cosas cómo rescataron a sus dos perros, que estaban en unas condiciones muy duras en un bosque de Bosnia. Guacimara y Pedro, que viven en una autocaravana de 12 metros cuadrados, exponen una de las mayores problemáticas respecto a los perros que existen en el mundo.

Alejarse del mundo

Guacimara empieza el vídeo explicando su contexto: "Soy asocial, no me gusta la gente alrededor, no me gusta el ruido, me consume la energía y una de las mejores cosas de vivir en una casa con ruedas es que te permite alejarte del mundo. Como casi todos los lugares que nos enamoran, llegamos a este bosque de casualidad, solo para pasar una noche antes de visitar Varsovia".

Como con cualquier casualidad, la pareja no esperaba encontrarse un escenario tan increíble en ese solitario bosque, pero las cosas más inesperadas son también las que más sorprenden: "El otoño ha convertido este bosque en un lugar mágico y el aura al pasear por aquí, no les puedo explicar lo increíble que es; te sientes como dentro de un cuento todo el tiempo".

Guacimara expone que el otoño ha convertido este bosque en un lugar mágico. / YouTube / Road to Magec

Paseo con los perros

Su rutina empieza temprano, con un paseo mañanero: "Después de tomar un café, siempre salimos a pasear con los perros. Hacemos cada mañana unos cinco kilómetros con ellos para que puedan explorar y descargar toda la energía que han recargado durante la noche. Y aprovechamos también estos paseos para hacer mini entrenamiento".

Guacimara también expone su postura sobre si el 'caravaning' te permite "salir del sistema": "La verdad es que creo que no se puede salir del sistema; está diseñado para que seamos esclavos de una u otra forma. Pero la autocaravana me permite salir un poco de eso, mantenerme al margen de esa vida de ruido y de locura. Creo que no es casualidad que cada vez haya más personas con estrés, ansiedad, depresión y problemas de salud mental".

Perros abandonados en Bosnia

Para finalizar el vídeo, la pareja expone una problemática desconocida para el gran público: los perros abandonados en Bosnia. "En ese momento aún no teníamos ni idea del infierno que era Bosnia y que, en las mismas condiciones, malvivían millones de perros más en el país. Bosnia era solo un país de paso, pero acabamos quedándonos tres meses (todo el tiempo que nos permitía la ley) para intentar ayudar a esos pobres animales", explican.

La pareja expone una de las problemáticas más desconocidas en la actualidad: los perros abandonados en Bosnia. / YouTube / Road to Magec

Ellos consiguieron rescatar a dos, pero había millones más: "Operamos y conseguimos acogida para los más graves. Construimos casetas de madera con paja en el bosque para que tuvieran la oportunidad de sobrevivir al invierno, donde mueren muchos por las bajas temperaturas que superan los -20 °C. Alimentamos a todos los perros que podíamos y nos encontrábamos. Pero la situación es demasiado grave", concluye.