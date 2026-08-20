¿Es legal recibir paquetes personales en tu puesto de trabajo? Un abogado laboralista revela cómo funciona la normativa en empresas

A la hora de desempeñar una actividad laboral, hay veces que las empresas establecen ciertas limitaciones o normas, con el objetivo de evitar posibles acciones perjudiciales para la compañía.

En este sentido, puede surgir la duda de cómo pueden afectarnos algunos gestos simples, como recoger un paquete personal en la oficina, mientras estás en tu puesto de trabajo. Pues el abogado laboralista Juanma Lorente nos confirma si esta práctica estaría permitida o no.

La importancia del decálogo de normas

Ahora bien, la pregunta que propone es la siguiente: "¿Puedes poner como dirección de recogida de un paquete la dirección de tu oficina, donde tú trabajas, sin que la empresa te sancione?"

De hecho, hay personas que no saben cuál es la respuesta, ya que muchas veces han recibido estos envíos en el trabajo, mientras que su empresa nunca ha dicho nada al respecto.

En este caso, la compañía solo podría sancionarte si prohíbe esta acción directamente en su decálogo de normas. En pocas palabras, si poner la oficina como dirección de recogida no está prohibido, y tampoco figura en el decálogo, entonces la empresa no puede decir que no al trabajador.

Qué ocurre si se prohíbe el envío de paquetes a la empresa

Por otra parte, si la empresa tiene prohibida esta práctica y aún así el empleado decide recibir paquetes, no estaría cumpliendo con las normas, y podrá ser sancionado por ello.

Aun así, el trabajador puede evitar estas sanciones por el desconocimiento de la empresa. Si nunca le han dicho nada y lleva un buen tiempo haciéndolo, se entenderá que la empresa ya lo sabe y que, de hecho, lo permite.

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De este modo, si un empleado ya ha recibido varios envíos desde la oficina, no sería posible sancionarle por una acción que ya ha pasado en otras ocasiones, y que no ha sido prohibida anteriormente.