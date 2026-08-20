Catalunya supera su primera semana desde noviembre sin nuevos casos positivos de peste porcina

Por primera vez desde el inicio del brote de peste porcina en Catalunya, declarado el pasado 28 de noviembre, la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha confirmado que ninguna de las 302 muestras analizadas en la última semana ha dado positivo al virus de peste dentro de la zona de alto riesgo. La Generalitat califica la noticia de muy positiva, aunque advierte que se van a mantener durante un tiempo más las restricciones en la zona de Collserola, de acuerdo con la normativa europea y los criterios técnicos de los expertos. Si en las próximas semanas siguen sin hallarse nuevos casos de la infección, se pondrá en marcha el calendario para que, dentro de 12 meses, los ganaderos que crían porcino en Catalunya puedan volver a exportar con normalidad.

"Por lo tanto, es imprescindible el cumplimiento de las restricciones, las medidas de bioseguridad y la colaboración de toda la ciudad", advierte Agricultura en un comunicado. En concreto, esta última semana se han capturado 333 jabalíes dentro de la zona infectada (zona de alto riesgo y zona de bajo riesgo) por parte de los Agents Rurals y Mossos d'Esquadra, las sociedades de cazadores, el Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF) y los equipos desplegados en la zona. Con ellas, las capturas de jabalíes en el área infectada desde que se inició el dispositivo por la peste porcina suman un total de 10.727 animales.

Como se mantiene el despliegue para erradicación definitiva de la enfermedad, se han instalado 24 trampas y 94 'pig brigs' (trampas colectivas) y se han ejecutado 353 cierres para evitar la salida o entrada de jabalíes en las zonas restringidas. Sobre el terreno trabajan 807 efectivos, repartidos entre 345 personas de intervención y 462 efectivos de orden.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de las restricciones por la peste porcina en Catalunya.

Área perimetrada

Hasta ahora, son 19 los municipios dentro de la zona de alto riesgo: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, San Cugat del Vallès, San Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal, el enclave de Can Castellví de la ciudad de Barcelona y los accesos al Parc Natural de Collserola.

"La contención del brote exige continuidad, adaptación y esfuerzo conjunto", prosigue la conselleria que preside Òscar Ordeig. Continúan vigentes las restricciones de acceso al medio natural en aquellos municipios que forman parte de la zona de alto riesgo. Por eso, se pide a la ciudadanía que respete toda la señalización y los controles de acceso, no alimente los jabalíes, deposite los residuos en contenedores cerrados y avise al 112 en caso de detectar jabalíes muertos o sintomáticos.