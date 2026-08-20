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Impuestos y planes de pensiones

Plan de pensiones: el gran error de sacar todo el dinero a la vez y cómo evitarlo

Retirar el plan de pensiones en un solo pago puede suponer tributar hasta el 47% del total en grandes cantidades acumuladas

Solo un tercio de las empresas en España ofrece planes de jubilación a sus empleados

La asesora financiera Elizabeth Wakefield advierte sobre las elevadas tasas fiscales al retirar todo el dinero de golpe

La asesora financiera Elizabeth Wakefield advierte sobre las elevadas tasas fiscales al retirar todo el dinero de golpe / ARCHIVO

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Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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El plan de pensiones suele ser un gran apoyo para muchos, e incluso una salvación, sobre todo si pretenden complementarlo con el dinero recibido en su jubilación. Este fondo puede marcar la diferencia entre una prestación ajustada y poder llegar a fin de mes.

Aun así, hay casos donde el puro desconocimiento, o querer sacar el dinero con prisas, puede tener efectos muy negativos. En este caso, la asesora financiera Elizabeth Wakefield nos comenta el error más habitual y cómo podemos evitarlo.

Sacar todo el dinero a la vez: impuestos más elevados

Como hemos comentado, hay una decisión muy común que las personas toman antes de jubilarse, y esto sería rescatar el plan de pensiones de una sola vez. Según la experta, esta no sería una buena idea.

Por ejemplo, si se tienen 100.000 euros acumulados en este fondo y decidimos sacarlo todo en un mismo año, el coste de tributación puede ser muy alto.

En concreto, los impuestos se situarían entre el 37% y 47% de la cantidad total, es decir, casi la mitad del dinero en algunos casos. El motivo de esta tasa tan elevada se debe a que tributan como rendimientos del trabajo, o más bien como una especie de "supernómina", por lo que el tramo fiscal aumenta.

Dividir las retiradas de dinero: impuestos menores entre varios años

"En lugar de rescatarlo todo de golpe, lo que puedes hacer es rescatarlo poco a poco, de forma vitalicia", sugiere la asesora. Existe un método muy útil para disminuir los impuestos: 20.000 euros anuales, repartidos entre cinco años.

De esta forma, puedes conseguir pagar una menor cantidad de impuestos, manteniendo tramos fiscales más bajos. Como resultado, obtendríamos más rentabilidad y dinero de cara a la futura jubilación.

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La recomendación de Wakefield es contundente, poniendo el foco en una buena planificación. "Si te quedan menos de 10 años para jubilarte, esto deberías de planificarlo ya, no cuando llegue el momento", recuerda la asesora.

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