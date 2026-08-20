Jubilación
La pensión media de jubilación representa el 65,2% del salario medio en 2026
Mintras que la pensión media se ha revalorizado un 51,2% desde 2016, los salarios han crecido un 31,2%
En 2027, la jubilación anticipada voluntaria será a partir de los 63 años con más de 38,5 de cotización
María Vicente
La pensión media que reciben los jubilados en España representa el 65,25% del salario medio nacional que perciben los trabajadores este 2026, una tasa de cobertura que ha mejorado en casi diez puntos en la última década.
Según los datos consultados por EFE, mientras que la pensión media de jubilación se ha revalorizado un 51,2 % desde 2016, los salarios han crecido un 31,2 %.
Un trabajador cobra de media 2.403,8 euros mensuales, según la encuesta trimestral de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer trimestre de ese año, mientras que la pensión media de jubilación con datos de marzo era de 1.568,46 euros, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. O lo que es lo mismo, mientras que la pensión media avanza a un ritmo medio anual del 5,1 % desde 2016, los salarios lo hacen al 3,1 %.
La evolución de las pensiones ha estado marcada en este periodo por el fin de la aplicación del índice de revalorización, que prácticamente las congelaba al aplicar una subida del 0,25 %, así como por la posterior vinculación al IPC, que ha elevado su cuantía casi un 5 % anual en los últimos años.
En el caso de los salarios, aunque a un ritmo más moderado, también se han dejado ver los fuertes incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) en los cinco últimos años, que han compensado en parte las tímidas subidas de los cinco primeros, casi todas por debajo del 1 %, con incluso un recorte en 2017.
La pensión de jubilación se calcula teniendo en cuenta la base reguladora (media de las bases de cotización) de los últimos 25 años del trabajador, aunque uno de los últimos cambios en materia de pensiones flexibiliza un poco la norma, dejando optar por calcularla con los últimos 29 años trabajados descartando los 2 peores años. Además, hay que tener en cuenta que en esta década han ido entrando al sistema pensiones más altas.
La pensión máxima, pese a que tiene un tope, en la actualidad es de 3.359,60 euros mensuales y diez años antes era de 2.567,28 euros al mes.
Asturias es la región con mayor tasa de cobertura
La tasa de cobertura de la pensión sobre el salario oscila de una región a otra y pasa del 86,76 % de Asturias al 59,08 % de Madrid. Esto se debe a que en Asturias la pensión media es de 1.835,89 euros y el salario asciende a 2.115,99 euros, mientras que en Madrid los jubilados perciben 1.791,95 euros y los trabajadores ganan 3.033,15 euros mensuales de media.
La cobertura en Asturias era también la mayor hace una década (69,45 %), ya que el salario medio ascendía a 1.822,36 euros y los jubilados percibían 1.265,59 euros, si bien entonces era Galicia la comunidad que tenía la menor tasa (53,98 %), con 1.596,18 euros de sueldo y 861,68 euros de pensión.
En la actualidad, el mayor salario medio lo registra Madrid (los citados 3.033,15 euros mensuales), seguida por el País Vasco (2.765,81), Catalunya (2.641,81) y Navarra (2.455,33), mientras que Extremadura (1.923,49) y Canarias (1.952,54) presentan las rentas del trabajo más reducidas.
En cuanto a las pensiones, las más elevadas se encuentran en el País Vasco (1.902,85 euros mensuales), Asturias (1.835,89), Madrid (1.791,95) y Navarra (1.750,48), y las más bajas en Extremadura (1.339,37) y Galicia (1.349,51).
Y la situación apenas ha variado en la última década, ya que por entonces ya eran los trabajadores madrileños, vascos, catalanes y navarros los que mayores salarios percibían de media, y los extremeños y canarios los que menos recibían. Lo mismo ocurría con las pensiones de jubilación: hace diez años eran los vascos, asturianos, madrileños y navarros los españoles con una mayor pensión de jubilación, en contraposición de los extremeños y gallegos, que recibían las menores.
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