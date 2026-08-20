La japonesa Nipro invertirá 25 millones en una nueva planta en Lleida

La empresa japonesa Nipro, con el apoyo de Acció, la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat, prevé invertir 25 millones de euros en la construcción de una nueva planta productiva en el polígono industrial Torre Solé en Lleida, según informó el ayuntamiento de la ciudad en un comunicado recogido por Europa Press.

En la planta, la multinacional especializada en soluciones y productos para el sector de la salud producirá dos productos esenciales para los tratamientos de hemodiálisis, y está diseñada de forma que dispone de espacio para posibles futuras ampliaciones.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, se refirió a la instalación de Nipro en la ciudad como una muy buena noticia, y defendió que "refuerza el modelo de ciudad industrial, logística, de talento y de conocimiento" impulsado por el consistorio.

Durante un encuentro con una delegación de la compañía, Larrosa agradeció a la multinacional "la confianza en Lleida", mientras que el consejero delegado de Nipro en Europa, Serge Kemps, aseguró que la planta refleja su compromiso a largo plazo con la región.

La inversión de la compañía cuenta con el apoyo de la agencia Acció, que ha establecido como requisito que la planta esté operativa antes de octubre de 2028, y en junio recibió la calificación de Proyecto de interés estratégico local por parte del ayuntamiento, que permite agilizar la tramitación administrativa de los proyectos considerados "estratégicos" para el desarrollo económico de la ciudad.