Hijos que viven en la segunda residencia de sus padres: ¿donación o préstamo gratuito?

El hecho de vivir en casa con tus padres es una práctica común entre muchos jóvenes, e incluso entre personas adultas que no pueden permitirse una vivienda.

En este caso, residir en el domicilio habitual no supone ningún inconveniente a nivel legal, ya que no se considera una donación como tal.

Diferente tratamiento legal al donar una segunda vivienda

Ahora bien, si hablamos de una segunda vivienda, la cosa cambia. Si el hijo decide ocupar este domicilio, sin pagar ningún tipo de renta a sus padres, ya podríamos hablar de una donación, al menos según establece la ley.

De hecho, esta acción se llama comodato, es decir, un préstamo gratuito que no conlleva un traspaso de la propiedad del inmueble. Asimismo, este préstamo no necesita quedar por escrito, sino que puede ser incluso verbal.

Según establece la Dirección General de Tributos, aunque no existe una transmisión de patrimonio, sí que se produce una donación. La razón de ello es que el hijo estaría recibiendo un aumento de su patrimonio mediante el derecho de uso.

Cómo afecta esta medida a los propietarios

Por otro lado, esta cesión gratuita del inmueble también puede afectar a los propietarios, es decir, los padres. Como no se cobra un alquiler, no tienen la obligación de declarar rendimientos del capital inmobiliario. Aunque sí deben imputarse rentas inmobiliarias por la vivienda que han cedido.

Con ello, la opción más recomendable siempre sería avisar con antelación sobre este tipo de operaciones y abonar los impuestos correspondientes, evitando posibles malentendidos.

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"Lo más seguro es otorgar un documento privado del comodato, autoliquidar el Impuesto de Donaciones y aplicar todas las bonificaciones y deducciones fiscales", asegura la notaria María Cristina Clemente, además de no confundir la convivencia habitual con una cesión gratuita de la vivienda.