¿Por qué se habla del 20 de agosto como el día de la liberación fiscal?

Hasta el 20 de agosto trabajas para pagar los impuestos, y desde el 21 y hasta final de año tus ingresos ya son netos para tu bolsillo. Bajo este postulado, este jueves se saldan las obligaciones para con las administraciones y llega el 'Día de la liberación fiscal'. Es la tesis que ha tratado de vender con cierto éxito la Fundación Civismo, que se autodenomina como "un catalizador de ideas que trabaja en defensa de la libertad personal bajo los principios del liberalismo clásico".

Según los cálculos de Civismo, en 2026 los españoles han tenido que trabajar 231 días (los que transcurren del 1 de enero hasta el 20 de agosto incluido) para pagar impuestos, tasas y cotizaciones. Estos casi ocho meses son dos días más de los que se requirieron en 2025, 19 más que en 2024 y 53 días más que en 2019.

Estos cálculos, sin embargo, son cuestionables a la luz de la información que ofrece la oficina estadística comunitaria, el Eurostat, que en 2025 situaba a España entre los países con menor carga impositiva dentro del conjunto de la Unión Europea, con una carga fiscal (impuestos y cotizaciones) del 38%. Con estos números, el día de la supuesta 'liberación fiscal' se habría alcanzado hace meses, en concreto el 19 de mayo.

Catalunya, más tarde

El informe de la Fundación Civismo denuncia que "el sistema tributario ha seguido incrementando su capacidad recaudatoria" a través de distintos mecanismos, como el crecimiento de las bases imponibles, la "falta de deflactación suficiente del IRPF", el incremento de las cotizaciones, la recuperación de tipos del IVA o las nuevas cargas impositivas en administraciones locales.

El mismo estudio lamenta que este aumento de la recaudación llega con los Presupuestos Generales congelados, hecho que "no ha supuesto una congelación real de la presión fiscal". Según apunta, en 2026 los ingresos alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10% interanual más, a pesar de que el aumento del PIB nominal fue del 5,8%.

Asimismo, la Fundación Civismo alerta de que el esfuerzo fiscal sigue siendo "territorialmente desigual". La estimación de la entidad apunta que el 'día de la liberación fiscal' se alcanzó en el País Vasco el 14 de agosto, llegó a la Comunidad de Madrid el día 15 y se hará esperar en Catalunya hasta el 26 de agosto. El estudio apunta al IRPF como principal explicación a esta subida de impuestos.

Impacto en las clases medias

La entidad alerta de que la subida de impuestos "encubierta" reduce la renta de las clases medias y afirma que de cada 100 euros de coste laboral, sólo 58,30 llegan al trabajador como salario neto. Y de esa cifra, el trabajador percibe aproximadamente 24.724 euros netos. Además, asegura que para "un trabajador con salario bruto anual de 32.446 euros, el coste laboral total asciende a 42.390 euros si se tienen en cuenta sus cotizaciones.

El estudio no alude al hecho de que los impuestos y cotizaciones sirven para financiar el estado del bienestar y los servicios públicos en un momento de especial demanda a causa del incremento poblacional que está viviendo España en los últimos tiempos.