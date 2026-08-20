Extremadura promoverá hoteles con el sello de ‘costa interior’ en los embalses

La Junta de Extremadura promoverá la apertura de alojamientos junto a los embalses bajo el sello 'hotel costa interior', categoría que se regula en un nuevo decreto que está preparando la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. El objetivo es aprovechar el potencial turístico de las aguas interiores de la región y extender su actividad más allá de las zonas de baño, con una oferta hotelera vinculada a los deportes náuticos, la pesca, el senderismo o la observación de aves.

Esta especialidad podrá ser solicitada por los establecimientos situados en las inmediaciones de embalses y otras masas de agua aptas para el uso público, aunque la cercanía por sí sola no será suficiente. Los hoteles tendrán que orientar parte de sus servicios hacia estos espacios, ofrecer experiencias relacionadas con el entorno acuático y facilitar información actualizada sobre sus características ambientales, los usos y las medidas necesarias para protegerlos.

El 'hotel costa interior' será una de las seis nuevas especialidades contempladas en el proyecto de decreto. Además de los alojamientos de costa interior, la regulación reconocerá también los hoteles familiares, de congresos y eventos, enológicos, patrimoniales y los ecohoteles. Un mismo establecimiento podrá solicitar una o varias denominaciones complementarias si acredita los requisitos establecidos para cada una de ellas.

Seis categorías de hotel

Los hoteles familiares deberán disponer, entre otros servicios, de parque infantil exterior, sala de juegos, piscina, cunas gratuitas, tronas o bañeras. Además, al menos el 20% de su capacidad tendrá que distribuirse en habitaciones para más de dos personas.

Para obtener el reconocimiento de ecohotel será necesario contar con una calificación energética B o superior y un sistema certificado de gestión ambiental. El restaurante deberá ofrecer productos ecológicos, alimentos de proximidad o gastronomía local. Los hoteles enológicos estarán vinculados territorialmente a bodegas o viñedos y tendrán que organizar visitas, catas u otras actividades relacionadas con el vino. Los patrimoniales, por su parte, deberán ocupar inmuebles con reconocimiento oficial y proporcionar información sobre la historia y los elementos singulares del edificio.

Modernización del sector

La futura norma incorpora expresamente la recepción virtual, que permitirá realizar trámites como el registro de huéspedes, la asignación de habitaciones o la entrega de llaves y códigos digitales. Esta posibilidad estará abierta a los hoteles de una a tres estrellas y a determinados hostales, siempre que garanticen asistencia inmediata ante cualquier incidencia.

Los establecimientos de cuatro y cinco estrellas deberán mantener la recepción presencial. El decreto también extenderá a todos los hoteles la obligación de contar con un director, una exigencia que ahora se reserva a los de tres, cuatro y cinco estrellas. Todos los hoteles, independientemente de su categoría, tendrán que disponer de climatización en las habitaciones y las zonas comunes. A partir de tres estrellas, el huésped deberá poder regular la temperatura.

También crecerán las exigencias de aparcamiento para los establecimientos de mayor categoría. Los hoteles de cinco estrellas deberán disponer de plazas equivalentes al 100% de sus habitaciones, frente al 25% recogido en la regulación de 2012. El porcentaje será del 50% para los de cuatro estrellas y del 25% para los de tres. Si son concertadas, deberán ubicars a menos de 300 metros.

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El comedor será obligatorio en los hoteles de cinco estrellas, mientras que todos los hostales deberán contar con cuarto de baño en cada habitación. La televisión y la conexión a internet pasarán igualmente a exigirse en todos los casos. Las nuevas condiciones no se aplicarán automáticamente a toda la planta existente. Los establecimientos ya inscritos conservarán su categoría mientras no alteren las condiciones

Fuente: El Periódico de Extremadura