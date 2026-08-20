Emanuele, fontanero, sobre cuánto genera en una jornada de más de 12 horas: "Hoy hemos facturado 936 euros"

Cambiar una grifería, desmontar un bidé, sustituir el mecanismo de una cisterna o reparar una tubería pueden parecer trabajos sencillos cuando se ven terminados. Sin embargo, detrás de cada reparación hay horas de trabajo, herramientas, desplazamientos y, en ocasiones, problemas que obligan al profesional a improvisar.

Es precisamente esa parte menos visible del oficio la que Emanuele Armeli Moccia, un fontanero que trabaja en Valencia, muestra habitualmente a sus seguidores de TikTok. En sus vídeos, el profesional graba prácticamente todo lo que ocurre durante sus jornadas: desde el momento en el que llega a casa de un cliente hasta que termina el trabajo y aparca su furgoneta.

Un inicio de jornada intenso

Emanuele no solo muestra las reparaciones que realiza, sino también las dificultades que afronta, el material que necesita comprar, los problemas para aparcar o incluso los trabajos que decide no aceptar cuando considera que no tiene garantías para poder resolverlos de la forma adecuada.

"¿Cuánto vamos a facturar hoy?", pregunta Emanuele al comienzo de una de sus jornadas. La primera vivienda del día ya deja claro que no va a ser una jornada sencilla: "Tenemos varias cosas en este baño, esta ducha y el mecanismo de sistema completo".

¿Cómo es su día a día?

Mientras va reparando el inodoro, el fontanero aprovecha para explicar a sus seguidores algo que, desde fuera, puede pasar desapercibido: "Tú no ves los tornillos, estéticamente espectacular, pero para un técnico, quitar estas cosas es una mierda".

La jornada avanza y, a medida que pasan las horas, los trabajos se acumulan al mismo tiempo que aparecen imprevistos. En uno de los baños descubre que le han entregado unas piezas equivocadas y, una vez solucionado, también tiene que desmontar un bidé y cambiar la grifería y la válvula, además de instalar un filtro y sustituir otras piezas.

Trabajando a 45 grados

A todo lo mencionado se suma un factor añadido: el calor. "Está haciendo un calor brutal", comenta durante uno de los desplazamientos. En otro momento enseña la temperatura que marca el vehículo: "Me marca aquí 46 grados, madre mía".

Tras comprobar que ya son las 18.05 hroas de la tarde, Emanuele revela cuánto va a cobrar por todo lo realizado hasta ese momento: "Ha salido 834 euros". La cantidad corresponde principalmente a la mano de obra, ya que, según explica, el cliente ya había comprado buena parte de los materiales.

Pero este dinero todavía no representa el resultado definitivo. La jornada del fontanero le depara todavía otro cliente, cuyo inodoro de diseño decide no desmontar porque no está seguro de que sus piezas sean compatibles. No obstante, termina la jornada con una última reparación, cuya factura asciende a 102 euros.

Casi 1.000 euros en un día

La suma de ambas cantidades da lugar al resultado final: "Hoy hemos facturado 936 euros", anuncia al final del vídeo, cuando las agujas del reloj tocan las 20.30 horas.

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Más allá de la cifra, el vídeo muestra una jornada de más de doce horas marcada por los imprevistos y el desgaste físico: "Esos son días pesados", reconoce Emanuele al cierre de la publicación.