Confirmado por el BOE: abiertas 44 convocatorias de oposiciones para puestos de funcionario de carrera

España vive una fiebre sin precedentes por el empleo público. El número de opositores a puestos de funcionario de carrera o personal laboral fijo, incluso entre los mayores de 50 años, ha aumentado en los últimos años. Y es que conseguir un empleo estable en la Administración pública no solo supone contar con estabilidad y un sueldo fijo, sino también con posibilidades reales de promoción profesional.

Tal y como recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer trimestre de 2026, el empleo privado cayó en 191.400 personas, hasta situarse sobre los 18.600.000 trabajadores. Contrariamente, el empleo público aumentó en 21.000 personas, hasta rondar los 3.663.000 empleados; una evolución que coincide con la necesidad de reforzar los servicios esenciales del Estado y afrontar el relevo generacional en las administraciones.

En este contexto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado distintas convocatorias de procesos de selección para trabajar en la administración estatal, autonómica o local. Entre ellas, destacan las relacionadas con puestos de oficina, como administrativo o auxiliar administrativo; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la Policía Local; y la docencia, con plazas para profesores e investigadores. Todas ellas ya están disponibles en el punto de acceso general.

Administrativos

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha publicado 69 plazas de administrativo -61 de acceso libre y 8 reservadas para personas con discapacidad general- que deberán cubrirse en el Instituto Asturiano de la Administración Pública 'Adolfo Posada'. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta hoy y las inscripciones deberán realizarse a través de la Sede Electrónica del Principado de Asturias.

El Instituto de Administración Pública 'Adolfo Posada'. / Mario Canteli / LNE

Cuerpos de Seguridad

Por otro lado, el Ayuntamiento de Guadalajara ha convocado 5 plazas de Policía Local -para las que se exige tener Bachillerato, Técnico o equivalente- y el Ayuntamiento de León, por su parte, ha convocado otras 6 plazas de bombero de ingreso libre, para las que uno de los requisitos es disponer del permiso de conducir. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto, respectivamente, hasta el 11 y el 9 de septiembre, a través de las sedes electrónicas de cada administración.

Vehículo de los bomberos de Ponferrada (León). / JCYL / Europa Press

Electromecánicos y peones

Asimismo, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad ha publicado 6 plazas en la Ciudad Autónoma de Melilla para oficiales de electromecánica. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 4 de septiembre y, entre los requisitos, también figura estar en posesión del permiso de conducir de clase B. Además, continúa abierto el plazo para participar en las oposiciones para peón convocadas por el Ayuntamiento de Cáceres, que finalizará el próximo 8 de septiembre.

Albañiles trabajando en la estructura de viviendas de nueva construcción. / Adrián González

44 convocatorias disponibles

Todavía quedan abiertas 44 convocatorias de oposiciones de diferentes modalidades (medicina, telecomunicaciones, letrados, psicólogos o celadores, entre otras). Antes de iniciar el proceso de solicitud, conviene consultar detenidamente los requisitos específicos de cada convocatoria y el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que recoge, entre otros aspectos, los derechos retributivos y los permisos laborales de los empleados públicos.

También es importante conocer el tipo de evaluación al que podrían estar sometidos los trabajadores: "La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada", se explicita en el BOE.