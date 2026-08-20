Alsa se afianza como baluarte de Mobico tras la venta del negocio de buses locales de Reino Unido

Alsa se convertirá en el pilar esencial de su empresa matriz, el grupo británico Mobico (anteriormente National Express), después de que este consuma el próximo mes de noviembre la venta de UK Bus, su negocio de autobuses urbanos del condado de West Midlands, en el centro de Reino Unido. El único negocio que le quedará a Mobico en el país, UK Coach (dedicado a trayectos largos), fue integrado el año pasado dentro de la estructura de Alsa, por lo que la compañía asturiana, controlada por la familia Cosmen, se erige como gran baluarte del grupo de transporte de viajeros.

Mobico está inmerso en un profundo proceso de simplificación estratégica, venta de activos y reducción de costes tras las pérdidas que ha sufrido en los últimos años (en 2025 fueron de 336,1 millones de euros).

En este momento, Mobico cuenta con cuatro divisiones de negocio: UK Bus, WeDriveU (autobuses en Estados Unidos y Canadá), German Rail (trenes de cercanías en Alemania) y Alsa, que controla tanto el negocio que lleva su histórica marca como UK Coach, dedicado al transporte de viajeros por carretera de larga distancia en Reino Unido.

La última operación de Mobico, anunciada el pasado martes, ha sido el acuerdo para la venta de UK Bus a la West Midlands Combined Authority (WMCA), organismo público que gestiona el transporte de la zona, por 28 millones de euros. Con 4.800 trabajadores y 1.400 autobuses, UK Bus representa en torno al 10% de los ingresos de Mobico.

Su venta implicará que Alsa (incluyendo a UK Coach) pasará a representar en torno al 70% de los ingresos del grupo británico. Tomando como referencia los últimos resultados de un ejercicio completo, los negocios comprendidos bajo el paraguas de Alsa aportarán aproximadamente 2.590 millones de euros al año, mientras que el resto de Mobico (esto es, WeDriveU y German Rail) se quedará en el entorno de los 1.000 millones.

Cuando UK Bus ya no pertenezca a Mobico, Alsa no solo será el mayor negocio del grupo por tamaño, sino también el más rentable y el que más crece. En 2025 obtuvo unos ingresos récord de 1.738 millones de euros, un aumento del 10,8% respecto al año anterior, aunque su beneficio se redujo un 5,8%, hasta los 196,9 millones.

El mercado español supone el 75% de las ventas de Alsa, unos 1.300 millones de euros. Además, la compañía opera también otros servicios regionales y urbanos en Marruecos, Suiza, Portugal, Bahréin y Arabia Saudí.

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