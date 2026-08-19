Vacaciones y baja médica: ¿Se pueden recuperar los días perdidos?

Es muy habitual tomar un periodo de baja médica o permiso retribuido cuando ocurre una situación médica urgente, ya sea del trabajador o de un familiar cercano.

En estos casos, la normativa laboral suele proteger el puesto de trabajo, salario y derechos en cuanto al contrato y trato profesional. Sin embargo, a veces pueden surgir dudas, sobre todo durante periodos de vacaciones.

Compatibilidad entre bajas médicas y vacaciones

Ahora bien, ¿qué pasa si coinciden las vacaciones con una baja médica o un permiso retribuido? Pues el creador de contenido @empleado_informado nos lo explica.

“Si tienes un problema de salud, puedes ir a los servicios médicos de dónde estés y solicitar la baja médica”, asegura el experto.

En caso de que se te conceda la baja, tus vacaciones se cancelarían durante todo el periodo de esta baja médica. Además, como trabajador tendrías derecho a recuperar tus vacaciones más adelante.

Qué ocurre con los permisos remunerados

Al contario, si hablamos de permisos retribuidos, aquí la situación sería muy diferente. Es decir, si ocurre una situación que nos obliga a solicitar un permiso retribuido, ya sea la hospitalización de un familiar, los días de permiso se consumirían.

"Ese tiempo no lo vas a poder recuperar después", aclara. De este modo, si el trabajador ya tenía los días solicitados como vacaciones, se consumirán igualmente, aunque esté visitando a un pariente cercano en el hospital.

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Con todo ello, es importante saber informarse acerca de las compatibilidades de este tipo de periodos durante unas vacaciones, ya que no siempre se pueden recuperar estos días, e incluso podríamos perderlos directamente.