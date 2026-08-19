Enfermedad o baja durante las vacaciones
Vacaciones y baja médica: ¿Se pueden recuperar los días perdidos?
Un experto en derecho laboral detalla cómo funciona la compatibilidad entre bajas laborales y permisos retribuidos durante periodos de vacaciones
La Seguridad Social puede suspender el pago de la baja médica por un motivo que muchos trabajadores desconocen
Es muy habitual tomar un periodo de baja médica o permiso retribuido cuando ocurre una situación médica urgente, ya sea del trabajador o de un familiar cercano.
En estos casos, la normativa laboral suele proteger el puesto de trabajo, salario y derechos en cuanto al contrato y trato profesional. Sin embargo, a veces pueden surgir dudas, sobre todo durante periodos de vacaciones.
Compatibilidad entre bajas médicas y vacaciones
Ahora bien, ¿qué pasa si coinciden las vacaciones con una baja médica o un permiso retribuido? Pues el creador de contenido @empleado_informado nos lo explica.
“Si tienes un problema de salud, puedes ir a los servicios médicos de dónde estés y solicitar la baja médica”, asegura el experto.
En caso de que se te conceda la baja, tus vacaciones se cancelarían durante todo el periodo de esta baja médica. Además, como trabajador tendrías derecho a recuperar tus vacaciones más adelante.
Qué ocurre con los permisos remunerados
Al contario, si hablamos de permisos retribuidos, aquí la situación sería muy diferente. Es decir, si ocurre una situación que nos obliga a solicitar un permiso retribuido, ya sea la hospitalización de un familiar, los días de permiso se consumirían.
"Ese tiempo no lo vas a poder recuperar después", aclara. De este modo, si el trabajador ya tenía los días solicitados como vacaciones, se consumirán igualmente, aunque esté visitando a un pariente cercano en el hospital.
Con todo ello, es importante saber informarse acerca de las compatibilidades de este tipo de periodos durante unas vacaciones, ya que no siempre se pueden recuperar estos días, e incluso podríamos perderlos directamente.
- Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
- La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Àngel Llàcer (52 años), sobre su decisión de abandonar la carrera: 'Mi abuela no me hablaba y mi madre, superenfadada, iba llorando
- Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
- IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole
- La moda de masas occidental tropieza en China: los mayores grupos del mundo tienen cada vez menos tiendas y ventas en Asia
- El exjefe de gabinete de Sánchez que propició la entrada de Leire Díez en la Administración comparece ante el juez para el volcado de su móvil