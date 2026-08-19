Los millonarios ya tienen su propia caja fuerte en los Alpes: Suiza excava 25 cavernas de lujo ultraseguras

Suiza está llevando a un nuevo nivel su histórica cultura de protección bajo tierra. Una empresa privada ha comenzado a excavar en los Alpes una serie de cavernas de alta seguridad destinadas a clientes con grandes patrimonios que buscan poner a salvo oro, obras de arte, coches de colección y otros bienes de elevado valor.

El proyecto, conocido como Brünig Mega Safe, no es una iniciativa del Gobierno suizo y tampoco acaba de nacer: lleva años gestándose, aunque las obras comenzaron oficialmente en enero de 2026.

El proyecto se encuentra en Lungern, en el cantón de Obwalden, en el centro de Suiza, y contempla la construcción de grandes espacios subterráneos dentro del macizo del Brünig.

La documentación oficial del municipio acredita los trámites urbanísticos y permisos vinculados a estas instalaciones, mientras que la empresa encargada de la excavación, Gasser Felstechnik, confirma que los trabajos comenzaron a principios de este año.

La idea es aprovechar la propia montaña como una gigantesca caja fuerte natural. Las cavernas están diseñadas para almacenar activos de gran valor, desde metales preciosos y obras de arte hasta automóviles, vino, joyas y otros bienes que requieren unas condiciones especiales de seguridad.

Y el precio está a la altura del público al que se dirige. Las informaciones publicadas por la radiotelevisión pública suiza SRF sitúan en más de 500.000 francos suizos el coste de algunas de las cavernas de menor tamaño, mientras que las instalaciones más grandes pueden alcanzar cifras superiores.

Un proyecto que no es nuevo

Aunque la historia ha vuelto a cobrar protagonismo este verano, Brünig Mega Safe no es un proyecto surgido en 2026.

Las primeras informaciones sobre estas enormes instalaciones subterráneas se remontan al menos a 2020. Posteriormente, el proyecto avanzó en el ámbito urbanístico y administrativo hasta obtener las autorizaciones necesarias.

La gran novedad ha llegado este año: la excavación comenzó el 28 de enero de 2026. Según la empresa responsable de los trabajos, actualmente se está excavando el acceso a las primeras cavernas destinadas a clientes.

El proyecto contempla varias instalaciones que pueden adaptarse a las necesidades de cada comprador. Además del almacenamiento, se han planteado espacios destinados a reuniones o estancias temporales, lo que acerca el concepto al de un refugio privado de lujo.

No obstante, hay un matiz importante. No existen datos oficiales que permitan afirmar que los compradores sean necesariamente “multimillonarios” ni que haya una carrera masiva de grandes fortunas hacia estos búnkeres.

Lo que sí está documentado es que existe demanda privada y que el proyecto ya ha comenzado a materializarse.

Suiza ya vive bajo tierra

El fenómeno resulta especialmente llamativo por la propia historia del país.

Suiza dispone de una de las redes de refugios de protección civil más extensas del mundo. Según la Oficina Federal de Protección de la Población, el país cuenta con alrededor de 370.000 refugios, con capacidad para aproximadamente 9 millones de personas, una infraestructura desarrollada fundamentalmente durante la Guerra Fría.

El Gobierno suizo, además, está renovando parte de esta red de protección civil. La normativa actualizada entró en vigor el 1 de enero de 2026 y contempla la renovación de cientos de instalaciones y de alrededor de 200.000 refugios.

Pero esta red pública y el proyecto de Brünig son dos cuestiones diferentes. Mientras el Estado mantiene los refugios destinados a la protección de la población, Brünig Mega Safe convierte la seguridad bajo tierra en un servicio privado dirigido a patrimonios capaces de pagar cientos de miles de francos.

Noticias relacionadas

Así, la tradición suiza de esconderse bajo tierra durante una emergencia encuentra ahora una versión mucho más exclusiva: una caja fuerte dentro de los Alpes para quienes necesitan proteger auténticas fortunas.