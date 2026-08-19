Maurizio, jubilado italiano viviendo en Fuerteventura: “La vida no se orienta únicamente al beneficio. Hay mayor equilibrio entre vida privada y trabajo”

La jubilación suele ser para muchos un periodo de descanso y una oportunidad para empezar un nuevo proyecto personal. Hay casos de personas que abandonan el estilo de vida ajetreado, buscando mayor comodidad en destinos turísticos atractivos.

Este es el caso de Maurizio, un hombre toscano de 55 años que, tras toda una vida trabajando como policía, tomó la decisión de vender su vivienda y trasladarse al Puerto del Rosario, en Fuerteventura. El objetivo era claro: quería pasar su jubilación en la isla.

Un cambio de planes con un resultado mejor del esperado

Ahora bien, toda esta fascinación por el lugar no viene así como así, sino que todo comienza en 2021. Ese año decidió hacer un viaje junto a su pareja, que tenía Formentera como el destino previsto.

Sin embargo, los planes no salieron como debía, por lo que acabó en Fuerteventura, un destino que cambiaría su vida por completo. “Me enamoré del lugar y me prometí que, una vez jubilado, me mudaría”, asegura el jubilado.

De hecho, tras un problema de salud que lo obligó a retirarse del servicio activo en su profesión, y cumpliendo los requisitos necesarios, decidió solicitar la jubilación.

A día de hoy, el ex-policía reside en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, mientras vive de forma estable en la localidad. Precisamente, una de las cosas que más le gustan de vivir en la isla es el ritmo de vida, uno mucho menos frenético que el de su día a día en Italia.

Un ritmo más tranquilo y un gran cuidado de los mayores

Por otro lado, admite que le sorprende el ritmo profesional de los canarios, y cómo la vida en Fuerteventura no se orienta tanto al beneficio económico. “Hay mayor equilibrio entre vida privada y trabajo”, admite, recordando cómo muchos comercios permanecen cerrados los domingos, hasta los centros comerciales.

A su vez, a pesar de las subidas en el coste de vida, asegura que este sigue siendo menor que en Italia, sumado al clima suave durante gran parte del año, que favorece esa calma que siempre había querido.

Uno de los factores que más le sorprenden es el cuidado que se tiene a las personas mayores. Según este, cada año se llevan a cabo eventos deportivos destinados a las personas mayores, además de que los municipios cuentan con residencias bien equipadas y adecuadas para los ciudadanos de edad avanzada.

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Aun así, a pesar de todo lo positivo, también admite que encontrar una vivienda puede ser complicado, aunque no se arrepiente de su decisión. Este estilo de vida que lleva ahora Maurizio, donde no todo gira en torno al dinero y el trabajo, es suficiente para permanecer en la isla de Fuerteventura, convirtiéndola en su hogar durante la jubilación.