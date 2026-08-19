Oficios
Fran Rodríguez, pescadero: "Se trabaja de martes a sábado, por lo que tienes el sábado por la tarde libre, el domingo y el lunes"
"Te levantas a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde has terminado", expone Rodríguez
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Cada año desaparecen unas 350 pescaderías tradicionales en España, asegura la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados (Fedepesca), que vincula los cierres a la falta de relevo generacional y a la caída del consumo de pescado en los hogares.
Fran Rodríguez, pescadero, asegura que las nuevas generaciones no quieren desempeñar este oficio porque "no se les ha enseñado lo que es el oficio y el beneficio que se puede obtener". García, que trabaja en una pescadería de Málaga, comparte su oficio en redes sociales (se le conoce como 'El pescadero de Málaga') y da consejos y comparte trucos y recetas a más de 100.000 seguidores en todas sus redes sociales.
Oficio duro pero horario claro
Uno de los problemas que el pescadero expone en el programa La Mirada Crítica de Telecinco es la dureza a la que está asociada el oficio. Los hijos de los pescadores han tenido como referencia la vida dura y sacrificada de sus padres, por lo que muchos optan por otros oficios.
Sin embargo, y pese a que el trabajo puede desgastar físicamente, Rodríguez también expone la parte positiva de su trabajo, como los horarios. "No hay relevo generacional, pero es importante saber que aquí el horario lo tienes claro. Te levantas a las 5 de la mañana y a las tres de la tarde has terminado. Se trabaja de martes a sábado, por lo que tienes el sábado por la tarde libre, el domingo y el lunes", expone.
Él mismo estudió para ser veterinario, aunque descubrió que necesitaba "jugar con la clientela" y acabó decidiendo continuar el negocio de su padre. Además, ser influencer y mostrar la pescadería le ha permitido captar nuevos clientes.
En la entrevista, Rodríguez también lamenta que los supermercados vendan piezas de pescado envasadas en bandejas. "Esto nos va a afectar a los pescadores porque cada vez hay más gente que va a ir a los supermercados, en vez de ir directamente al mercado", señala.
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