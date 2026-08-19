Elizabeth Wakefield, asesora financiera: "Te han mentido... sí que puedes comprarte un piso sin tener ahorros"

Muchas veces, la falta de ahorros o inestabilidad económica puede frustrar la compra de una vivienda, sobre todo al no cumplir las condiciones exigidas en una hipoteca.

Sin embargo, hay casos en los que se puede comprar un piso sin contar con ahorros previos. En concreto, la asesora financiera Elizabeth Wakefield nos habla de un método que no muchos conocen, y que puede facilitar bastante el proceso de compra.

Cómo comprar un piso sin tener ahorros

"Todo el mundo dice lo mismo, necesitas un 20% en la entrada, un 10% de impuestos... o no compras", comenta en sus redes sociales. Pero este pensamiento lo único que haría es echar abajo las ilusiones de muchas personas por comprar un piso.

"Hay una forma legal que casi nadie te explica: se llama subrogación hipotecaria", comenta Wakefield. De hecho, este proceso consiste en comprar un piso que ya tiene una hipoteca concedida, generalmente de una promotora o de otra entidad bancaria.

Según la experta, en vez de pedir una hipoteca desde cero, este mecanismo hipotecario nos permite quedarnos con una que ya esté aprobada. Asimismo, este préstamo ya cuenta con la autorización previa del banco.

Firmar una hipoteca sin realizar pagos previos

Por ello, en la mayoría de casos el comprador puede financiar el 100% del valor. En pocas palabras, se puede entrar a vivir en la vivienda, sin necesidad de pagar los costes que suelen exigir los bancos.

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La asesora financiera lo tiene claro: "no es magia, es solamente entender cómo funciona el sistema y aprovecharte de ello". De este modo, un buen asesoramiento con la hipoteca es una opción muy recomendable, ya que nos puede ayudar a elegir la mejor alternativa, según las circunstancias de cada persona.