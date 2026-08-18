Subida del MEI en 2027: las aportaciones aumentan pero los trabajadores y autónomos no podrán mejorar su pensión

A partir del 1 de enero de 2027, las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) volverán a aumentar. Asimismo, su aplicación será automática sobre las nóminas de los trabajadores, aunque no servirá para mejorar la futura pensión de jubilación.

Régimen de cotizaciones aplicable según el salario mensual

La subida de este año viene recogida en el Real Decreto-ley 2/2023, también conocido como la “reforma Escrivá”, que pretendía aumentar el fondo público de las pensiones.

En este caso, la medida será de carácter general, afectando tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos. Además de ello, la cuantía se verá modificada en función de la renta mensual, es decir, a mayor salario, mayor será la aportación total.

Una aportación repartida entre la empresa y el trabajador

Actualmente, la aportación supone un 0,90% de la nómina, donde el 0,75 corre a cargo de la empresa, y un 0,15 del propio trabajador. Sin embargo, a partir del año que viene, este porcentaje aumentará ligeramente hasta el 1%, con un 0,83% y 0,17% respectivamente.

Por otro lado, las previsiones para próximos años también serán de aumentos en las aportaciones:

2028 : La cotización total del MEI asciende hasta el 1,10% , con un 0,92% aportado por la empresa, y otro 0,18% por parte del trabajador

: La cotización total del MEI , con un 0,92% aportado por la empresa, y otro 0,18% por parte del trabajador Entre 2029 y 2050: El porcentaje de cotización se establece en un 1,20%, con el 1% de la empresa, y el 0,20% restante del empleado

Es importante aclarar que los trabajadores autónomos, al no presentar una relación profesional con ninguna empresa, tendrán que asumir el porcentaje total de la cotización.

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A su vez, la cotización del MEI no tiene efectos positivos para las prestaciones, por lo que no podrá aumentar la futura pensión de jubilación. De este modo, la Seguridad Social se encargaría de aplicar automáticamente las aportaciones sobre el salario, ya sea la parte del trabajador o la empresa.