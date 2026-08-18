Ricardo Abellán, electricista: "Tenemos un problema y gordo con los oficios. Electricistas, albañiles, fontaneros... no hay"

Encontrar a un electricista, un fontanero o un albañil disponible puede convertirse en una auténtica odisea. Así lo lamenta Ricardo Abellán, electricista que comparte su día a día en redes como Domby Domótica y que ha puesto sobre la mesa uno de los problemas que más preocupa a los profesionales de los oficios tradicionales: la falta de trabajadores.

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, en su informe 'El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026', expone que los electricistas aparecen de forma recurrente entre las profesiones con mayores dificultades de cobertura, junto a albañiles, fontaneros, soldadores, conductores de camión o determinados perfiles industriales. La construcción y la industria, señala el organismo, son precisamente dos de los sectores donde más están aumentando las necesidades de contratación.

"No encuentran a nadie"

"Tenemos un problema y gordo con los oficios. Electricistas, albañiles, fontaneros... no hay", asegura Abellán. Una situación que, según explica, comprueba prácticamente a diario cuando habla con clientes que buscan a alguien para realizar una reparación o una instalación. "Todo el mundo que me llama me dice que no encuentra a nadie", relata. La elevada carga de trabajo también se refleja en su propia agenda. "Yo tengo una lista de espera de varias semanas e, incluso, a veces tengo que decir que no puedo atenderlo".

El SEPE atribuye estos problemas, entre otros factores, a la falta de candidatos con competencias técnicas, las condiciones laborales, la movilidad geográfica, el envejecimiento de las plantillas y el relevo generacional.

"Hay más gente formada que nunca"

Abellán asegura que conoce negocios que quieren ampliar plantilla y se encuentran con el mismo obstáculo. "La gente que quiere contratar a un electricista porque quiere ampliar plantilla se encuentra con que no encuentra a nadie", explica. Sin embargo, el electricista rechaza que todo pueda atribuirse a una falta de preparación. "No encontrarán a nadie, pero no es por falta de formación, porque creo que hay más gente formada que nunca", sostiene.

¿Dónde está entonces el problema? Ni él mismo encuentra una única explicación. "Faltan ganas, no sé lo que falta...", duda. Según su diagnóstico, "las empresas no pueden ofrecer sueldos muy altos por la cantidad de impuestos que pagan las empresas y los autónomos".

A todo ello se suma otro problema, el trabajo irregular. "Parece que en electricidad existen más piratas que en ningún otro oficio", lamenta. "Tiran los precios. Es imposible competir contra eso cuando alguien no está dado de alta", añade.

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Pero esa no es la única competencia que aprieta a los pequeños profesionales, también están las grandes empresas contra las que cuesta competir. "Hay empresas gigantes que entran y se cargan completamente el mercado", denuncia.