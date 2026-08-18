Aníbal quiere alquilar su vivienda en una aldea de 15 habitantes: "No es que alguien diga que quiere esta casa y se la doy sin más; primero vemos cuál es la intención de la persona"

Hay casas que terminan convirtiéndose en mucho más que un lugar donde vivir. Es el caso de Aníbal, un hombre que nació en un pequeño pueblo de montaña de Asturias y que, aunque hoy vive buena parte del tiempo fuera, mantiene una relación especial con el lugar donde creció.

Entre montañas, antiguas casas y recuerdos familiares, conserva una vivienda que forma parte de su historia y que ahora quiere volver a llenar de vida. Aníbal conoce perfectamente el entorno porque pasó allí buena parte de su infancia. Los caminos, las casas abandonadas y los antiguos espacios de la localidad forman parte de sus recuerdos, pero también de una época en la que el pueblo tenía una actividad que hoy prácticamente ha desaparecido.

Orígenes de Aníbal y su padre

Su historia la ha mostrado Ibon Berasategui en su canal de YouTube @CronicasBerasategui. Este 'youtuber' se dedica a documentar el proceso real de construcciones y reformas hechas con sus propias manos, así como el día a día de gente que habita en aldeas en medio de las montañas. En uno de sus vídeos virales, Ibon conoce la historia de vida de Aníbal.

Para empezar, Aníbal explica cómo se ganaba la vida su padre, el cual vivía de la ganadería y tenía sus propias costumbres para cuidar a los animales. "Aquí se vivía de las vacas, del ganado. Mi padre siempre tenía manzanilla porque era muy aficionado. Cuando una vaca estaba mala o tenía un parto, todos lo llamaban y él preparaba las hierbas para eso", expone.

Paisaje que recuerda de su infancia

También expone que la casa no es únicamente una propiedad que conservar, sino una forma de volver a sus orígenes. Aníbal reconoce que desde que compró una autocaravana ha reducido sus visitas, aunque hay momentos en los que siente la necesidad de regresar, especialmente cuando el tiempo cambia y el paisaje recupera ese aspecto que recuerda de su infancia.

"Me gustaría más alquilarlo por temporadas, porque de continuo no. Más que nada por el hecho de que nací aquí y me gusta venir de vez en cuando. Desde que compramos la autocaravana, subo menos. Ahora, hacía más de un mes que no venía, porque estuvimos por todo el sur, pero en invierno sí que me gusta venir. Si está lloviendo, va a nevar o hace muy malo, cojo el todoterreno, subo y aquí enciendo la chimenea", explica.

Tranquilidad y paz

Su relación con la casa, por tanto, no se entiende solo desde el punto de vista práctico, sino como un lugar al que vuelve cuando busca precisamente aquello que resulta cada vez más difícil de encontrar en las ciudades: tranquilidad y paz. El hecho de haber nacido allí hace que el vínculo sea diferente al de alguien que simplemente compra una vivienda en un entorno rural.

Finalmente, Aníbal anuncia que quiere que otras personas puedan experimentar también esa forma de vida. Por eso se plantea alquilar la casa durante determinadas temporadas, aunque con una condición: conocer antes a quienes quieran instalarse allí: "La idea también es que la gente venga a estar con nosotros primero; nosotros los conocemos. No es que alguien diga que quiere esta casa y se la doy sin más. Primero vemos cuál es la intención de la persona".