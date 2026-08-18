Juanma Lorente, abogado laboralista: "Lo que importa es lo que pone en el Estatuto de los Trabajadores, no en el convenio"

A la hora de solicitar unos días de permiso en el trabajo, siempre pueden surgir dudas acerca del alcance de esta medida, ya sea sobre los derechos de los trabajadores o las posibles limitaciones que quiera imponer la empresa.

En este sentido, hay casos donde se puede confundir la importancia del convenio de empresa, sin tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores, cuando ambos documentos deben ir de la mano y proteger los derechos laborales del empleado.

El valor legal del Estatuto de los Trabajadores

De hecho, según el experto en derechos laborales Juanma Lorente, un permiso retribuido por intervención quirúrgica, hospitalización o accidente grave de un familiar de hasta segundo grado siempre debe durar cinco días, aunque el convenio establezca una cifra menor.

En pocas palabras, aunque la empresa acuerde contigo el permiso retribuido de tres días mediante convenio, el Estatuto de los Trabajadores siempre se encuentra por encima de este, por lo que el permiso debe durar cinco días.

Básicamente, Lorente asegura que el convenio laboral no puede modificar los plazos del permiso retribuido, sino que la normativa general es la que establece el límite de tiempo.

El plazo de cinco días no se puede reducir

Según establece el artículo 37.3a del Estatuto, en estos casos el permiso retribuido alcanza los cinco días. Al contrario, si el convenio no establece este plazo, es probable que se encuentre desactualizado.

"El convenio jamás podrá ir en contra o desmejorar los derechos que ya están instaurados en el Estatuto de los Trabajadores", admite el experto legal.

Por ello, si la empresa decide otorgar menos de cinco días de permiso retribuido al trabajador, estaría actuando de forma incorrecta, pudiendo afectar los derechos laborales del empleado.

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"Lo que importa es lo que pone en el Estatuto, no en el convenio, si viene en el convenio va en contra de lo que pone en el Estatuto, no vale para nada", concluye el abogado laboralista.