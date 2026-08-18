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Reuniones en la ciudad autónoma

Juan Roig viaja a Ceuta para respaldar a los trabajadores de Mercadona tras la crisis migratoria

El presidente de Mercadona visita las tiendas de La Almadraba y la avenida de España para conversar con las plantillas, y se reúne con el presidente de Ceuta

Juan Roig visita los establecimientos de Mercadona en Ceuta

Juan Roig visita los establecimientos de Mercadona en Ceuta

Redacción

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Sara García

València
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El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha viajado este martes hasta Ceuta, donde ha estado junto a los trabajadores de las dos tiendas ubicadas en la ciudad y donde ha podido conocer en primera persona cómo se está viviendo esta situación excepcional, según confirman fuentes de Mercadona a este diario.

La visita busca reconocer el esfuerzo y compromiso de los trabajadores tras los episodios de tensión migratoria vividos a raíz de la llegada masiva de personas del pasado 30 de julio, situación que obligó a reforzar la seguridad privada e incluso a contar con apoyo militar inicial para garantizar la tranquilidad en los establecimientos.

Juan Roig saluda a los trabajadores de Mercadona en Ceuta.

Juan Roig saluda a los trabajadores de Mercadona en Ceuta. / Mercadona

Durante su recorrido, el empresario visitó las tiendas de La Almadraba y de la avenida de España para conversar con los empleados, escuchar sus experiencias y trasladarles el agradecimiento directo de la dirección por su labor durante las semanas más complejas.

Encuentro con el presidente ceutí

Además, Roig mantuvo una reunión institucional con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas Lara, quien destacó públicamente el compromiso del directivo al desplazarse en persona para apoyar a los trabajadores locales.

Vivas agradeció el gesto en sus redes sociales, valorando la cercanía y la disposición de la cadena de distribución hacia la ciudad autónoma: "un gesto de cercanía y compromiso que valoro especialmente".

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La presencia de Roig se produce, por tanto, en un momento especialmente significativo para Ceuta, después de los acontecimientos registrados a finales de julio y de las medidas extraordinarias adoptadas posteriormente para garantizar la seguridad. Su recorrido por los establecimientos y el encuentro con los empleados han servido para trasladar un mensaje de respaldo a una plantilla que ha continuado desempeñando su trabajo pese a las circunstancias excepcionales.

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Fuente: Levante - EMV

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