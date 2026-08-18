Javier Duque (28 años), de informático a agricultor: "Yo lo hago porque me gusta muchísimo pero el margen de beneficio cada vez es menor y es imposible comenzar desde cero"

Javier Duque es una de esas personas que descubrió su verdadera vocación más tarde de lo normal. Natural de La Fraella, en el desierto aragonés de Los Monegros, de pequeño no le llamaba nada la atención la agricultura, pese a que su padre se dedicaba a ello. Estudió un grado superior de programación y estaba decidido a desarrollar su carrera profesional como programador. Hasta que se dio cuenta que aquella vida no le hacía feliz.

"Descubrí que no me gustaba estar encerrado en la oficina y un día mi padre me invitó a venir a la explotación, sin compromiso ni ataduras, y seguí viniendo otro y otro día, y aquí sigo feliz", expone el joven oscense en el medio local DesdeMonegros. "Me ha abierto todo un mundo", confiesa 'Duquitoo_'. Así se llama en redes sociales, donde comparte el día a día en el campo a sus más de 44 mil seguidores.

Acercar el trabajo en el campo

Ya sea encima del tractor o en el almacén, Duque pone a grabar el móvil y después, una vez finalizada la jornada, edita los vídeos. Lo hace porque le encanta grabar, pero también "con el fin de que la gente conozca lo que es realmente el trabajo en el campo, lo duro que es y lo poco valorado que está".

Entre sus seguidores, explica, hay gente del mundo rural pero también mucha de la ciudad con ganas de aprender y de conocer más sobre agricultura. Con sus vídeos, Duque también busca romper mitos y estereotipos sobre su trabajo. "Hay personas que tienen una idea muy equivocada de la vida rural o el trabajo en el campo, como si todavía fuésemos en burro, y es todo lo contrario. Aquí utilizamos tecnología puntera y además, todo obedece a un estudio y una planificación, es decir, es un oficio tradicional con mucha ciencia detrás", defiende.

Respecto a la problemática que supone el relevo generacional en el campo, el joven expone que "el margen de beneficio cada vez es menor". "El sector primario atraviesa un momento complicado en la actualidad y además, es imposible comenzar desde cero en esta actividad; o viene de familia o es impensable. Además, cada campaña es un riesgo, siempre hay que invertir sin saber cuáles van a ser los rendimientos y los resultados.

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"Yo estoy aquí porque me gusta muchísimo y disfruto del día a día", expresa Duque, que iba directo a informático y que apenas un año después descubrió que aquello no le hacía feliz. Ahora, lo es más que nunca trabajando en el campo junto a su padre.