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Las ingenieras se afianzan en la industria pero aún con un 'techo de cristal' que romper

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Efe

Madrid
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Las ingenieras se afianzas en el sector industrial y muestran altos niveles de motivación y de realización profesional, pero todavía hay un 'techo de cristal' que deben romper, tanto en salarios como en cargos directivos.

En España solo hay dos mujeres que ocupan decanatos de colegios oficiales de ingenieros técnicos industriales: Mar López en Garraf i Penedès (Barcelona) y Vicenta Gómez en Badajoz.

Y es que cuatro de cada diez ingenieras cree que ser mujer influye de forma negativa en sus oportunidades de ascenso o reconocimiento profesional, y seis de cada diez considera que la conciliación "penaliza".

Son datos del I Barómetro de la Mujer Ingeniera elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) basado en una encuesta a más de 1.000 ingenieras y que señala que, pese a sentirse respetadas en sus capacidades técnicas, el sexismo existe.

El 66 % de las encuestadas afirma haber experimentado o presenciado comentarios o actitudes sexistas alguna vez y el 18 % de manera frecuente.

Mar López es también presidenta del Consejo de Colegios de Ingeniería Técnica Industrial y grado de Cataluña y en una entrevista con EFE afirma que, aunque no se siente discriminada, su voz no siempre se oye lo suficiente: "Ellos tienen una voz más potente y esto se vive con más intensidad en puestos de liderazgo".

Solo el 14 % de las encuestadas ocupa una posición de directiva, jefa de departamento o socia, y una gran mayoría considera que su carrera no avanza "al ritmo deseado".

López recalca la importancia de las mentorías para dar confianza a las mujeres y ayudarlas a "levantar la mano".

Salarios no igualitarios

El perfil de la ingeniera es el de una trabajadora por cuenta ajena a jornada completa, sobre todo en el ámbito municipal y con niveles salariales intermedios y medio-altos.

El 30 % de las ingenieras cobra entre 35.000 y 45.000 euros anuales y un 26 % entre 25.000 y 35.000, pero más de un tercio señala que su salario es inferior al de un compañero que hace la misma función.

"La desigualdad retributiva continúa siendo una realidad y solo dos de cada diez cobra entre 45.000 y 60.000 euros", señala el estudio.

El esfuerzo, palabra clave

El término "esfuerzo" es una palabra clave para el 57 % de las ingenieras, que la subrayan como la que mejor define su experiencia.

"Muchas mujeres asocian su trayectoria profesional con la constancia, la dedicación y la necesidad de demostrar continuamente sus capacidades en entornos altamente exigentes y tradicionalmente masculinizados", recalca el informe al tiempo que la decana lamenta a EFE que "a veces tu propuesta, incluso, se pone en voz de otro".

El 40 % de las encuestadas afirma que nadie influyó directamente en su decisión de estudiar ingeniería, lo que pone de manifiesto un alto grado de iniciativa y motivación personal.

El papel de los colegios oficiales

"Como instituciones y corporaciones de derecho público recogemos la información de lo que necesita nuestra profesión para que sea más igualitaria. Tenemos un papel clave porque somos punto intermedio entre la profesión, la empresa y la sociedad", señala López, que insta a una mayor colaboración con el sistema educativo y a dar reconocimiento a las empresas comprometidas con las mujeres.

"Desde pequeñas se les puede hacer ver que tienen perfil de ingeniera. Cuando son niñas curiosas, que analizan la lógica, con facilidad en mapas mentales; hay ciertas características que las predeterminan", considera.

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Y mientras la rama industrial concentra al 35 % de las ingenieras, seguido del área de eléctrica y electrónica (21 %), las comunidades con mayor representación de ingenieras son: Madrid, Cataluña, Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Baleares.

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