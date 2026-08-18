Reparto de herencias
Iñaki Barredo, experto en testamentos, muestra "la clave para evitar problemas entre tus hijos" durante el reparto de una herencia
El experto subraya la importancia de incluir cláusulas de administración y penalización para salvaguardar la herencia y la voluntad del testador
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El reparto de bienes en una herencia a menudo puede generar discusiones o malentendidos entre los herederos, sobre todo si no se gestiona el testamento de forma adecuada antes de firmarlo.
En este sentido, el experto en herencias Iñaki Barredo señala cuatro elementos que se deben tener en cuenta antes de firmar un testamento, ya que se pueden evitar problemas futuros y discusiones entre las partes implicadas.
Planificar el tipo de herencia y la forma de repartirla
El primer aspecto importante es la estrategia. En este caso, el experto asegura que es fundamental elegir el mejor tipo de testamento, según el tipo de familia y familiares que se posee, sobre todo en el sentido legal y económico.
"Qué tipo de familiares tienes, a quién o con quién querías repartir tu herencia", señala. De este modo, será más fácil saber fijar la estrategia antes de firmar el documento.
El siguiente elemento es el core, un elemento clave para determinar el criterio utilizado a la hora de repartir la herencia. En este caso, existen dos clases de repartos, los legatarios y los herederos.
Asimismo, el testador puede elegir entre repartir la herencia de manera individualizada o de forma genérica, es decir, nombrar a los hijos como herederos universales de todos los bienes por igual.
No malgastar la herencia y evitar modificaciones
El tercer aspecto consiste en no dejar que se malgaste la herencia, haciendo uso de las cláusulas de administración. Este elemento es muy útil cuando uno de los herederos es menor de edad o todavía no tiene independencia económica.
Existe incluso la posibilidad de nombrar un contador partidor, que será el encargado de repartir la herencia, sin tener que pasar por los tribunales, evitando malentendidos entre los herederos.
El cuarto y último elemento sería la cláusula de penalización, también conocido como cláusula de cierre. Este aspecto puede ser muy útil para evitar que los herederos impugnen la última voluntad del fallecido, ya que si no tendrán que afrontar una multa o sanción económica.
Con ello, el experto legal recuerda la importancia de redactar un testamento, sobre todo teniendo la seguridad de poder modificarlo en el futuro, anticipándose a posibles modificaciones de la situación familiar o patrimonial.
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