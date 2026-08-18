Las exportaciones catalanas crecen un 1,3% hasta junio

Catalunya ha vendido al exterior el equivalente a 51.795 millones de euros, entre enero y junio de 2026. La cifra supone incrementar en un 1,3% el volumen exportador registrado en el primer semestre del año previo, un crecimiento prácticamente igual al que se registraba entonces (+1,4%) y que destaca por lo convulso que está el panorama geopolítico.

"Los datos confirman la solidez y el dinamismo de la economía catalana, que ha sabido adaptarse a las volatilidades producidas por el auge proteccionista impulsado por los Estados Unidos, con un sector exportador que ha abierto nuevos mercados", subraya el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en un comunicado en el que se recuerda que uno de los objetivos de este govern es aumentar la masa exportadora de Catalunya.

Los datos proceden del balance publicado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa este martes, una estadística que ofrece detalle autonómico mes a mes, no agregado, pero que ya pone luz sobre cuáles han sido los mercados que están tirando del comercio con el exterior, en el caso de Catalunya.

En junio, por ejemplo, las exportaciones crecen un 2,9%, espoleadas por las compras hechas desde países de dentro de la Unión Europea, región que ha consumido un 8% más de productos y servicios españoles que en junio de 2025. Destaca, en este sentido, el +17,5% de Portugal o el +13,8% de Italia. En cambio, la venta al exterior se hunde un 35% en Reino Unido.

Estados Unidos y alternativas

En cuanto a Estados Unidos, uno de los mercados que más de cerca se vigila por los aranceles impuestos por Donald Trump y por ser uno de los países más importantes en materia de comercio exterior para Catalunya, el negocio ha sido un 4,2% mayor este pasado junio, que el anterior. La tendencia ya era de subida (+25,8%) en mayo, aunque la estadística contrasta con descensos en aquellos mismos meses de 2025.

Sea como sea, el Govern persiste en su lectura optimista y en reforzar la idea de que el ecosistema empresarial catalán está diversificando para intentar esquivar este tipo de problemas en un mercado en concreto. Así ocurre que, por lo menos en junio, se haya incrementado un 47% la exportación a Arabia Saudí, un 42,7% a Perú, un 40,7% a Canadá o un 30,5% a Corea del Sur, por ejemplo.

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Desde un punto de vista sectorial –retoma el comunicado–, destacan las exportaciones de productos químicos, los bienes de equipo y la alimentación y bebidas, las industrias que más venden al extranjero en Catalunya. La comunidad sigue siendo, por cierto, la región que más vende fuera de las fronteras españolas: un 25,8% de todas las exportaciones realizadas en el país procedían de esta comunidad.