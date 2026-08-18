La destilaría Diageo pone en marcha su reestructuración: elimina casi 2.000 empleos en el último ejercicio

El gigante británico de las bebidas espirituosas Diageo, propietario de marcas como Johnnie Walker, Guinness o Baileys, ha recortado 1.922 puestos de trabajo durante su año fiscal de 2026, al tiempo que la compañía afronta una reestructuración con la que aspira ahorrar costes por valor de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros).

En su informe anual de 2026, remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Diageo ha informado que el total de empleados se situó en los 27.938, frente a los 29.860 del anterior año, lo que supone una reducción de 6% de su fuerza laboral.

Casi 1.000 empleos de este recorte corresponden a su división en África, la cual está previsto que se fusione en una sola unidad con Europa, única región que ha aumentado su número de trabajadores en apenas 100 nuevos empleados.

La destilería británica espera que el rediseño de su marco operativo genere ahorros de aproximadamente 850 millones de dólares (736 millones de euros), con aproximadamente el 40% de los mismos en el ejercicio fiscal 27, así como ahorros de aproximadamente 150 millones de dólares (130 millones de euros) con iniciativas para la cadena de suministro.

"Durante el año, el consejo tomó medidas para crear la flexibilidad financiera necesaria para respaldar la recuperación. Debemos fortalecer el balance y reducir el apalancamiento, al tiempo que continuamos invirtiendo en las áreas que harán que Diageo sea más competitiva. Estas no son decisiones independientes", ha sostenido el consejero delegado de Diageo, Dave Lewis.

Lewis accedió al cargo de consejero delegado de la compañía el pasado mes de enero con el encargo de trabajar este nuevo plan de ahorro y reestructuración que presentó al consejo de administración en abril, entre otras cuestiones ha reconfigurado puestos clave de la directiva con la marcha de Ed Pilkington, director de Marketing e Innovación para Norteamérica; Hina Nagarajan, presidenta para África; y Louise Prashad, directora de Recursos Humanos.

Los resultados anuales reflejan una caída del 26,2% en su beneficio neto atribuido, hasta los 1.737 millones de dólares (1.505 millones de euros) al cierre de su año fiscal 2026, con un impacto adverso de 2.527 millones de dólares (2.189 millones de euros) por atípicos, incluyendo 908 millones de dólares (786 millones de euros) del plan de reestructuración anunciado.