Confirmado: la antigüedad aumenta la indemnización por despido y el Estatuto fija cuánto corresponde

La antigüedad es uno de los factores que determina cuánto dinero puede recibir un trabajador si es despedido cuando la extinción de su contrato da derecho a indemnización. El Estatuto de los Trabajadores establece diferentes cantidades en función del tipo de despido y del tiempo de servicio acumulado en la empresa.

En el caso de un despido objetivo, la indemnización es de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Además, los periodos inferiores a un año se calculan proporcionalmente por meses.

Para el despido improcedente, la indemnización establecida es de 33 días de salario por año de servicio, también con el prorrateo por meses de los periodos inferiores a un año y con un límite de 24 mensualidades.

Así aumenta la indemnización

Esto significa que no hay que esperar a cumplir un año para empezar a generar una posible indemnización.

Por ejemplo, en un despido objetivo, seis meses de antigüedad equivalen a 10 días de salario, mientras que un año completo supone 20 días. En un despido improcedente, seis meses representan 16,5 días de salario y 12 meses, 33 días.

Por tanto, cumplir un año no activa una indemnización nueva. Lo que ocurre es que el trabajador ha acumulado otros meses de servicio y, por ello, la cantidad que le corresponde es mayor.

La cuantía final también depende del salario que se utilice como referencia y de las circunstancias concretas de cada relación laboral.

Además, no todos los despidos generan automáticamente una indemnización. Por ejemplo, un despido disciplinario declarado procedente no da derecho a la indemnización prevista para el despido improcedente. El tipo de extinción resulta, por tanto, fundamental para saber qué cantidad corresponde.

El Supremo aclara la indemnización

La regulación de las indemnizaciones por despido ha sido objeto de debate judicial en los últimos años. En julio de 2025, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estableció que la indemnización legal del despido improcedente no puede incrementarse en los tribunales con cantidades adicionales calculadas según las circunstancias particulares de cada caso.

El Supremo consideró que la indemnización fijada por el artículo 56 del Estatuto, de 33 días por año de servicio, es compatible con el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y con la Carta Social Europea revisada.

La doctrina ya había sido fijada por el tribunal en diciembre de 2024 y volvió a aplicarse en resoluciones posteriores.

Por tanto, la antigüedad sigue siendo fundamental: cuantos más años y meses de servicio acumule el trabajador, mayor será la indemnización calculada por la fórmula legal, siempre que el tipo de despido dé derecho a ella y dentro de los límites establecidos.

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La regla de los 33 días para el despido improcedente no es nueva. Fue introducida con la reforma laboral de 2012 y se aplica, con las reglas transitorias correspondientes, a los contratos suscritos desde el 12 de febrero de aquel año.