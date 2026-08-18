La Comisión Europea da el visto bueno a Santander y Centerbridge a tomar el control conjunto de la 'fintech' Ebury

La Comisión Europea ha autorizado este martes, en virtud del Reglamento de Fusiones de la UE, la adquisición del control conjunto de la compañía británica de servicios financieros Ebury Partners Limited por parte de Banco Santander y del fondo estadounidense Centerbridge Partners.

Bruselas ha concluido que la operación no plantea problemas de competencia en el mercado interior, al considerar que la transacción genera una "limitada posición de mercado". Por ello, el Ejecutivo comunitario ha aprobado la operación sin imponer condiciones.

La transacción, centrada en el negocio de servicios bancarios y de pagos, da continuidad a la reorganización accionarial anunciada a finales de abril. Entonces, la 'fintech' especializada en pagos internacionales y cambio de divisas cerró varias rondas de financiación por unos 634 millones de euros, lideradas por Centerbridge.

En el marco de esa operación, Santander se comprometió a invertir unos 57 millones de euros adicionales para mantener su posición como principal accionista de Ebury, con una participación del 55%.

Ebury está presente en 30 mercados regulados y presta servicio a más de 27.000 empresas en todo el mundo. La compañía permite realizar pagos en más de 140 divisas y operar en 160 países.

Su plataforma tecnológica permite a sus clientes enviar y recibir pagos internacionales, gestionar el riesgo de tipo de cambio, transferir fondos entre filiales en tiempo real e integrarse con sus propios sistemas financieros.