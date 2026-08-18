BBVA dona dos millones de euros para los afectados por el terremoto en Colombia

BBVA ha donado dos millones de euros con el objetivo de atender las necesidades humanitarias más urgentes y contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

Según ha informado la entidad financiera, los recursos serán canalizados a través de ACNUR, UNICEF y la iniciativa 'Empresas Unidas por Colombia' liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Además, BBVA ha lanzado una campaña de recaudación entre clientes y empleados y otras medidas de apoyo en Colombia y España.

"Ante una emergencia de esta magnitud, nuestra prioridad es estar cerca de las personas. Estamos movilizando recursos para atender las necesidades más urgentes y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas. Queremos hacerlo de la mano de organizaciones con capacidad de actuación sobre el terreno y, al mismo tiempo, sumar la solidaridad de nuestros empleados y clientes en Colombia y en España", ha señalado el presidente de BBVA Carlos Torres Vila.

Los recursos destinados a ACNUR contribuirán, entre otras actuaciones, a ofrecer refugio a las familias que han perdido o sufrido daños en sus viviendas, distribuir artículos de emergencia y brindar protección y asistencia a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, UNICEF reforzará su respuesta dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes, a través del apoyo en la emergencia, de la reconstrucción y recuperación de instituciones educativas con el fin de asegurar la continuidad educativa durante la emergencia.

Adicionalmente, BBVA se sumará a 'Empresas Unidas por Colombia', la iniciativa liderada por la ANDI y la Fundación ANDI que articula la respuesta del sector empresarial colombiano. A través de esta iniciativa se apoyarán acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas más dañadas, con especial foco en infraestructura educativa.

3.500 kits de alimentación y aseo

Inicialmente, BBVA aportó 3.500 kits de alimentación y de aseo, distribuidos a través de los Bancos de Alimentos con la coordinación del Banco de Alimentos de Bogotá, como primera medida de urgencia.

Asimismo, en Colombia, el banco ha activado una campaña de recaudación en colaboración con Solidaridad por Colombia y ha habilitado su red de más de 1.400 cajeros automáticos para que los clientes, además los empleados podrán realizar sus donaciones y sumarse a la respuesta solidaria.

En España, las personas que quieran colaborar pueden hacerlo desde la 'app' de BBVA accediendo a Bizum, seleccionando 'Donaciones solidarias' e introduciendo el código correspondiente a cada ONG, o a través de una transferencia. También se pueden realizar ingresos de forma presencial en la red de oficinas.

Igualmente, BBVA en España ha eliminado temporalmente las comisiones y gastos para clientes particulares en las transferencias emitidas y recibidas entre España y Colombia.

Desde el inicio de la emergencia, BBVA en Colombia ha mantenido un seguimiento permanente de la situación de 479 empleados que trabajan en las zonas afectadas y de sus familias. Además del acompañamiento y apoyo psicosocial, el banco ha brindado ayudas de primera necesidad, como alimentos y productos de aseo, y evaluará las necesidades de los empleados afectados y sus familias para definir apoyos adicionales, especialmente en materia de vivienda.

Operan 25 de las 42 oficinas

De la misma manera, los equipos de BBVA se han movilizado para evaluar los daños en la infraestructura del banco. Hasta el momento, el banco cuenta con 25 de las 42 oficinas operando en la zona. Los canales digitales de BBVA en Colombia han continuado funcionando "con normalidad" durante la emergencia, permitiendo mantener la prestación de servicios a los clientes mientras se avanza en la recuperación de la red física.

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"Todo el equipo de BBVA en Colombia se ha volcado desde el primer momento en acompañar a nuestros compañeros y sus familias, apoyar a las comunidades y asegurar la atención de nuestros clientes. La emergencia continúa y nuestro compromiso es estar presentes no solo durante estos primeros días, sino también en la etapa de recuperación y reconstrucción que tiene por delante el país", ha señalado el presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, Mario Pardo.