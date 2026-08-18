De la Copa América de vela al Delta d’Or: la apuesta eléctrica de un pequeño astillero del Empordà

Hay una pequeña atarazana del Baix Empordà que ha encontrado en el diseño y la electrificación una vía para hacerse un hueco en un sector tradicionalmente dominado por grandes fabricantes. Zephyr Boats, fundada en 2021 en Vulpellac, acaba de recibir el Delta d’Or de Diseño 2026 de ADI-FAD por su embarcación eléctrica Zephyr 900 Eco, un reconocimiento que llega mientras la compañía prepara nuevos modelos y busca ampliar su presencia en los mercados europeos.

“Es un reconocimiento importante para nosotros. Los diseñadores lo valoran”, explica a este diario la cofundadora y responsable de estrategia de la empresa, Gemma Pagès, que creó el astillero junto al diseñador industrial Romà Pueyo. La compañía nació con la voluntad de desarrollar un producto propio desde cero, una decisión que condiciona tanto la estética como la distribución y la tecnología de sus barcos.

Un barco preparado para el cambio

La plataforma Z900, de la que actualmente existen ya seis versiones, está pensada para aprovechar el espacio y mantener las prestaciones en navegación. Está homologada para acoger hasta a 12 personas y que duerman cuatro. Pero una de las decisiones de diseño más importantes se encuentra bajo cubierta: el casco se concibió desde el principio para poder incorporar baterías. O sea, pensando en el futuro.

Una de las embarcaciones de Zephyr Boats. / Zephyr Boats / Victor Sancho

La Zephyr 900 Eco, por tanto, no es un modelo de combustión convertido posteriormente en eléctrico. La estructura permite integrar la propulsión eléctrica sin alterar el comportamiento de la embarcación. “Si en la zona donde navega cambia la forma de combustión o se establecen medidas para no usar cierto tipo de combustibles o motores, se puede modificar”, explica Pagès.

Reducción del impacto ambiental

La empresa considera que esta previsión puede convertirse en una ventaja a medida que aumenten las restricciones ambientales en determinadas zonas del litoral. El modelo eléctrico ya había recibido una Mención Especial en los Premios Catalunya d’Ecodisseny 2025 y formó parte del Proyecto de Descarbonización de Embarcaciones de Recreo impulsado por la Fundació Barcelona Capital Nàutica con motivo de la Copa América de vela. Durante la competición de 2024 en Barcelona funcionó como embarcación de apoyo.

Aquella experiencia se enmarcó en la estrategia para reducir el impacto ambiental de la náutica que reunió a empresas, astilleros y administraciones. Zephyr participa desde entonces en el desarrollo de soluciones para una transición que, según Pagès, acabará afectando al conjunto del sector. “Todos acabarán haciendo embarcaciones eléctricas y nosotros ya podemos incorporarlo”, sostiene.

Diez unidades al año

Zephyr produce actualmente unas diez unidades al año, bajo pedido y con una estructura pequeña. La compañía pertenece a tres socios, uno de ellos inversor, y se ha desarrollado con capital privado, sin entrada de capital riesgo externo ni participación pública en el accionariado, explican. El ensamblaje, el montaje final y el control de calidad se realizan en Vulpellac (Baix Empordà, Girona), mientras que distintas fases de desarrollo y fabricación se apoyan en colaboradores especializados.

El cuadro de mando de una de las embarcaciones de Zephyr Boats. / Zephyr Boats / Victor Sancho

Los modelos de combustión de la Z900 tienen un precio de entre 180.000 y 200.000 euros, en función del equipamiento. La empresa ya cuenta con distribuidores en València, Baleares, La Rochelle y Venecia, ha cerrado su primera venta internacional y trabaja para entrar en Países Bajos.

El plan de crecimiento pasa por ampliar la gama. La Zephyr 801 está prevista para finales de 2027 y busca mejorar la eficiencia y reducir hasta un 38% el consumo respecto a soluciones convencionales comparables, según las estimaciones de la empresa. También incorporará materiales como fibra de basalto y bioresinas. Para finales de 2028 está previsto el lanzamiento de la Zephyr 1101, de más de 11 metros, con la que la compañía pretende entrar en un segmento superior.

Próxima parada: el Salón Náutico

El próximo escaparate será el Salón Náutico de Barcelona, que se celebrará del próximo 14 al 18 de octubre en el Port Vell. El certamen afronta ahora la edición con más del 70% del espacio expositivo reservado y la previsión de superar los 180 expositores. Zephyr presentará allí un motor eléctrico de origen chino, en un momento en que la disponibilidad de sistemas de propulsión adecuados sigue siendo uno de los retos para la electrificación de la náutica. La empresa estudia además entrar en el mercado de las embarcaciones de chárter, una vía para ampliar su negocio más allá de la venta directa.

La internacionalización y el aumento de producción deberán llegar sin modificar el modelo con el que nació la compañía. “Necesitamos que la gente nos conozca”, resume Pagès. La intención es crecer desde un astillero que produce a pequeña escala y que ha convertido el diseño propio y la preparación para la transición energética en sus principales argumentos.