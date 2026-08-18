Un abogado avisa sobre las palabras que conviene evitar en Bizum para no tener sustos con Hacienda: “El problema es la falta de justificación”

Bizum se ha convertido en una de las formas más habituales de enviar dinero entre particulares en España. Y con su popularización también han aumentado las dudas sobre qué puede llamar la atención de Hacienda cuando se realiza una transferencia. Un abogado ha puesto ahora el foco en los conceptos que se escriben al enviar un Bizum y ha advertido sobre algunas palabras como “alquiler”, “nómina”, “préstamo” o “deudas”.

El vídeo, publicado en TikTok por la cuenta Tu Abogado Particular, habla de estas expresiones como “palabras peligrosas” y señala que pueden describir ingresos que deberían estar declarados. Pero el propio abogado introduce un matiz importante: “El problema no es la palabra sino la falta de justificación”.

Es decir, escribir “alquiler” en un Bizum no convierte automáticamente el pago en una operación irregular ni significa que Hacienda vaya a investigarlo. Lo relevante es qué hay realmente detrás de ese movimiento de dinero y si, cuando corresponda, puede justificarse.

No existe una lista oficial de “palabras prohibidas” en Bizum publicada por la Agencia Tributaria. Por tanto, no hay que interpretar que escribir “alquiler”, “nómina” o “préstamo” active por sí mismo una alerta de Hacienda.

El propio vídeo apunta en realidad a otra cuestión. Un Bizum entre familiares o amigos para pagar una cena, compartir gasolina o devolver el dinero de una compra no tiene la misma naturaleza que un cobro por un servicio profesional, un alquiler o un ingreso procedente de una actividad económica.

Por eso, el consejo más prudente no es buscar una palabra ‘segura’ para ocultar el motivo de un pago, sino reflejar de forma razonable la naturaleza real de la operación y conservar la documentación que pueda acreditarla.

Si se devuelve un dinero prestado, por ejemplo, “devolución préstamo” describe mejor la operación que un concepto genérico. Si se comparte el coste de una cena, “cena” o “comida” resulta igualmente coherente.

Convenio entre Bizum y el Banco de España

Esta cuestión conecta directamente con el convenio que el Banco de España y Bizum firmaron en noviembre de 2025, y que ya generó dudas sobre la supuesta vigilancia de los pagos entre particulares.

El acuerdo, publicado por el supervisor el 7 de noviembre, establece que Bizum facilitará al Banco de España información agregada por sector y país sobre las operaciones realizadas a través del servicio. El objetivo es mejorar las estadísticas y realizar análisis e investigaciones económicas, no fiscalizar individualmente a los usuarios.

El convenio tiene una duración de cuatro años y contempla información con desglose mensual y por código de sector, para apoyar las funciones del Banco de España.

Por tanto, no debe confundirse ese acuerdo con una supuesta vigilancia de cada Bizum que hace un particular. Y tampoco hay base para afirmar que una determinada palabra escrita en el concepto provoque automáticamente una investigación tributaria.

Bizum ya es cotidiano

La popularidad del servicio explica que estas dudas hayan adquirido tanta relevancia. El Banco de España señala que Bizum ya es utilizado por el 37% de la población en sus pagos entre particulares, y que es el medio preferido en este ámbito entre los menores de 45 años y las personas con estudios superiores.

El propio supervisor recuerda que Bizum permite realizar transferencias instantáneas entre particulares y que su funcionamiento está integrado en las aplicaciones de las entidades bancarias.

La clave, por tanto, no está en memorizar una lista de palabras que supuestamente ‘vigila’ Hacienda. Si el movimiento responde a una operación legítima, lo importante es que exista una explicación coherente y, cuando sea necesario, documentación que la respalde.

Noticias relacionadas

Y eso es precisamente lo que resume la advertencia del abogado que se ha hecho viral: “El problema es la falta de justificación”, no una palabra concreta.