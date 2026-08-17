La mujer más rica de Barcelona
Sol Daurella se corona como la mujer más rica de Barcelona: su patrimonio escala hasta los 300 millones de euros
La presidenta de la embotelladora Coca-Cola European Partners gestiona también la sociedad familiar Cobega, con vínculos en marcas como Fanta y Nespresso
Rosalía y Sol Daurella, en la lista Forbes de mujeres más influyentes de Catalunya
A sus 60 años, Sol Daurella se ha vuelto la mujer más rica de todo Barcelona. Con un patrimonio de 300 millones de euros, se convierte en la segunda mujer con mayor riqueza en España, solo por detrás de Sandra Ortega.
Un patrimonio que sobrepasa los 300 millones de euros
La actual presidenta de la Coca-Cola European Partners (CCEP), una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola en el mundo, actualmente se sitúa en el puesto 16 de la lista Forbes de las mujeres más ricas del mundo.
Tras asumir la presidencia de la compañía en 2017 y continuar con la tradición familiar, su trayectoria ha destacado en el ámbito industrial, volviéndose una figura de gran relevancia a nivel internacional.
El aumento de la cotización de la compañía, de en torno a un 30%, habría supuesto un gran impulso para sus ingresos, incrementando el patrimonio de la barcelonesa más allá de los 300 millones de euros.
Aumento de ingresos e innovación en el mercado empresarial
Otro pilar importante sería Olive Partners, sociedad mediante la que los socios españoles controlan el 36% de la embotelladora, repartió el año pasado unos dividendos de 228,7 millones de euros entre sus accionistas. Por su parte, la familia Daurella, que posee el 36% de CCEP, ingresó unos 129 millones de euros.
Asimismo, la empresaria catalana preside la sociedad familiar Cobega, grupo que posee relación empresarial con importantes marcas como Fanta, Nespresso o Domino's Pizza, con un patrimonio total de 3.700 millones de euros.
Sin embargo, antes de vincularse con la marca familiar, la empresaria ya poseía experiencia en el sector. En este sentido, su estrategia actual se centra en la innovación y saber adaptarse al mercado, mientras desarrolla su actividad profesional entre Barcelona, Madrid y Londres.
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