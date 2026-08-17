Richard Gracia, experto en finanzas e inversión: "La diferencia no está solo en cuánto ahorras, sino en cuánto tiempo mantienes el dinero invertido y qué rentabilidad consigues"

No siempre es fácil ahorrar y mantener un buen colchón financiero, que a su vez nos permita jubilarnos con un patrimonio alto. En este sentido, Richard Gracia, autor de 'El Método Rico', da unos consejos clave para los padres.

Según el experto en finanzas, los padres pueden contribuir de forma significativa a la futura jubilación de sus hijos, incluso desde su nacimiento hasta los 18 años. De este modo, una pequeña inversión podría mejorar bastante sus fondos en los próximos años.

150 euros en una cuenta corriente sin remuneración o en una cuenta remunerada

Gracia señala tres casos con resultados muy distintos, pero comenzando con la misma cantidad ahorrada: 150 euros al mes. A partir de este momento, la clave sería invertir el dinero hasta los 67 años.

En el primer caso, los padres estarían ahorrando 150 euros al mes en una cuenta corriente sin remuneración. Una vez que el hijo llega a los 18, dejan de aportar a la cuenta y solo se mantiene el dinero. De este modo, la futura jubilación alcanzaría los 32.400 euros, que han permanecido igual.

El siguiente ejemplo cambia ligeramente, ya que los 150 euros se destinan a una cuenta remunerada. En este caso, a los 18 años se deja de aportar a la cuenta, pero el dinero se mantiene, generando intereses. A diferencia del caso anterior, el resultado es mucho mayor: unos 102.634 euros acumulados a los 67 años, debido a la rentabilidad anual del 2%.

150 euros destinados a un fondo indexado

En cuanto al tercer ejemplo, hablamos de una inversión mensual de 150 euros, destinada a un fondo indexado. Cuando se deja de invertir a los 18 años, la cantidad ya corresponde a los 57.144 euros, por lo que con 67 años los fondos alcanzarían los 993.019 euros (rentabilidad anual del 6%).

Con todo ello, un buen porcentaje puede ser fundamental para los futuros beneficios. El inversor asegura que tan solo con una rentabilidad anual del 6,01%, se podría alcanzar el millón de euros a la hora de jubilarse.

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"La diferencia no está solo en cuánto ahorras, sino en cuánto tiempo mantienes el dinero invertido y qué rentabilidad consigues", concluye Richard Gracia.