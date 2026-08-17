Mónica, tras empezar de cero en una casa abandonada en la montaña: "Hay veces que vamos tan rápido que no escuchamos ni siquiera los pájaros que nos rodean"

En alguna ocasión, muchas personas hemos soñado con dejarlo todo atrás y vivir rodeados de naturaleza y lejos de las urbes. A pesar de que solo es un pensamiento pasajero, hay gente que llega a hacerlo realidad, como Mónica, una mujer chilena que no sabía nada de la vida en el campo pero que tenía claro que quería dejar la ciudad atrás junto a su pareja.

Hoy, entre las montañas asturianas, restauran juntos una casa con centenares de años de historia y explican cómo solo sienten calma y conexión con ellos mismos. Además, la casa pertenece a los antepasados de la pareja de Mónica, con lo que restaurarla es su forma de homenajear a sus ancestros.

La historia de esta mujer la ha documentado Álvaro en su canal de YouTube @hilux_aventura. Este creador de contenido se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados y conocer las historias de sus últimos habitantes. En uno de sus vídeos virales, Álvaro explica el día a día de esta mujer.

Orígenes de su cambio de vida

Para empezar, Mónica explica los orígenes de su cambio de vida: "Fue de casualidad. En algún momento, yo tenía las ganas de mudarme y de cambiar de estilo de vida. Yo vivía en la capital, en Chile, en Santiago, y recuerdo que hace 6 años, viajando por distintos lugares, acabé llegando a Asturias como turista. Lo encontré tan lindo y tan paradisíaco que supe que quería vivir acá".

Mónica también explica su objetivo al viajar: "Yo viajo por motivación de conocer otro tipo de culturas. A veces mi trabajo me permitía viajar, pero si no, simplemente pedía un mes de vacaciones y me iba dos meses enteros y sin salario. A raíz de eso, me vi obligada a cambiar varias veces de trabajo, pero mi objetivo siempre fue ir juntando el dinero e ir viajando y conociendo distintos países".

¿Cómo llegó a su actual casa?

Mónica enseña una casa abandonada en la montaña. / Youtube / Hilux Aventura

Además, la mujer comenta cómo llegó a su actual casa, ubicada en medio de las montañas, en Asturias. Según explica, estuvo viviendo un tiempo en Bélgica y, durante su estancia en Bruselas, conoció a Sergio, su actual marido. El hecho de que Sergio entendiera perfectamente las ganas de Mónica de vivir lejos de las urbes hizo que dieran el paso de mudarse a la casa de los antepasados de Sergio.

"Ahora estamos viviendo en la casa de los antepasados de mi marido. La casa llevaba casi 10 años sin estar habitada, como casi todas las casas que hay en los pueblos de Asturias. Estuvo mucho tiempo cerrada, mucho tiempo abandonada y la encontramos en mal estado", explica Mónica.

Cocina con horno de leña

A pesar de haber hecho un duro trabajo durante meses restaurando la pequeña casa, la pareja ha decidido mantener igual algunas partes. Una de ellas es la cocina, que sigue funcionando con leña: "Es maravilloso porque no solamente cocina, sino que calienta toda la casa en invierno. Lo prendes y, como la casa es pequeñita, hay una tubería que sube y calienta toda la casa. Además, calienta el agua; hay un sistema de agua caliente".

Mónica ha decidido mantener igual algunas partes: una de ellas es la cocina, que sigue funcionando con leña. / Youtube / Hilux Aventura

Para finalizar, Mónica deja una reflexión sobre su forma de vida: "Tenemos la costumbre de decir: 'Me voy a la naturaleza a desconectar', pero realmente aquí venimos a conectar con lo que somos y sobre todo a escuchar el sonido de los árboles, de las hojas, del ganado y de los animales del bosque. Hay veces que vamos tan rápido que no escuchamos ni siquiera los pájaros que nos rodean".