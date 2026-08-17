Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tienes derecho a 36 horas seguidas de descanso semanal

Todos los trabajadores tienen derecho a descansar. Y no se trata únicamente de una recomendación: el Estatuto de los Trabajadores reconoce un periodo mínimo de descanso semanal que debe respetarse.

En concreto, el artículo 37.1 establece que los trabajadores tienen derecho a un día y medio ininterrumpido de descanso cada semana, lo que equivale a 36 horas consecutivas. Como regla general, ese periodo comprende la tarde del sábado o la mañana del lunes y todo el domingo.

Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. La duración del descanso semanal de los menores de dieciocho años será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos Artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores

Es un derecho que afecta a los trabajadores adultos y que puede acumularse por periodos de hasta 14 días. En el caso de los menores de 18 años, la protección es mayor: el descanso semanal mínimo es de dos días ininterrumpidos.

Cómo se aplican las 36 horas

La referencia a las 36 horas no aparece literalmente en el Estatuto, que habla de “día y medio ininterrumpido”. La equivalencia surge de sumar 24 horas de un día completo y otras 12 horas.

Esto significa que no basta necesariamente con tener un día libre en el calendario. Lo que debe respetarse es un periodo de descanso continuado que alcance el mínimo legal.

Además, este descanso semanal es diferente del descanso entre jornadas. Como regla general, deben existir al menos 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, de acuerdo con el artículo 34 del Estatuto.

El Tribunal Supremo ya ha tenido que pronunciarse sobre este derecho. En 2019 confirmó el derecho de un trabajador sanitario a disfrutar de 36 horas ininterrumpidas de descanso semanal dentro de un periodo de referencia de 14 días, diferenciándolo de otros descansos previstos en la normativa.

Ahora bien, la forma de organizar esas libranzas puede variar. El Estatuto permite regímenes específicos para determinadas actividades y el Real Decreto 1561/1995 establece reglas especiales para sectores como el comercio y la hostelería. En estos casos, el medio día de descanso puede acumularse durante determinados periodos mediante convenio colectivo o acuerdo.

Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores podrá establecerse en las actividades de comercio y hostelería la acumulación del medio día del descanso semanal previsto en el apartado 1 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores por períodos de hasta cuatro semanas, o su separación respecto del correspondiente al día completo para su disfrute en otro día de la semana Artículo 6 del Real Decreto 1561/1995

No es un derecho nuevo

Aunque este derecho vuelve a estar en el foco por las informaciones que circulan sobre el descanso semanal, no acaba de entrar en vigor en 2026.

El descanso mínimo de día y medio ya aparecía en la regulación anterior del Estatuto de los Trabajadores y se ha mantenido en la normativa vigente. Por tanto, no existe una nueva ley aprobada este año que haya creado las 36 horas de descanso semanal.

Lo que sí puede cambiar para un trabajador concreto es su convenio colectivo, que puede mejorar el mínimo legal y establecer dos días completos de descanso u otras fórmulas de distribución.

De hecho, un convenio estatal publicado por el BOE en julio de 2026 para el comercio textil y del calzado establece reglas específicas de distribución del descanso y garantiza, además, al menos 11 fines de semana completos de descanso al año para quienes trabajen un año completo.

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Por eso, para saber exactamente cuándo debe librar cada trabajador no basta con mirar el Estatuto: también hay que comprobar el convenio colectivo y el calendario laboral aplicable.