Plan contra la crisis habitacional
Catalunya usará la inteligencia artificial para localizar pisos vacíos y sacarlos al mercado
El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, un organismo con sede en Lleida y adscrito a la UPC, lleva un par de meses desarrollando el nuevo sistema
La Generalitat está preparando un nuevo sistema que se basa en la inteligencia artificial (IA) para identificar qué pisos están vacíos en cada municipio e incorporar esas viviendas al mercado, según ha explicado este lunes el director general de Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas. El sistema lo está desarrollando el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE), con sede en Lleida, que desde hace dos meses trabaja, por encargo del Govern, dos meses en la elaboración de un algoritmo, que cruzará datos de consumo de agua y electricidad, el padrón y la información presencial de algunos consistorios para saber si una vivienda se encuentra desocupada.
El director general ha explicado que hasta ahora no se podía certificar que una vivienda está vacía hasta que la visitaba un funcionario y lo corroboraba, pero, con el nuevo marco normativo, los ayuntamientos pueden utilizar los datos disponibles para conocer el estado de una vivienda con mayor rapidez. De hecho, son varios los consistorios catalanes que ya han contratado los servicios de empresas privadas para que lleven el control y gestión del mercado local de la vivienda, sobre todo de los pisos turísticos, con herramientas digitales e IA.
El objetivo de la Generalitat es completar un mapa de prevalencia de viviendas vacías a partir del próximo año para disponer de suficiente información que permita al Govern y a los ayuntamientos desplegar medidas destinadas a movilizar el parque de viviendas desocupadas, ha indicado Mas en una entrevista al '3Cat'.
Incentivar la puesta en el mercado
Con la información que se obtenga, Habitatge empezará por centrarse en una estrategia de "incentivación" para movilizar las viviendas en lugar de iniciar procedimientos sancionadores. "Obtendremos mejores resultados que con una penalización extrema como llegar a la expropiación", ha dicho Mas. La Generalitat no es partidaria de imponer sanciones, ha afirmado, por mantener los pisos desocupados y apuesta por contactar con los propietarios para favorecer que las viviendas vuelvan a estar disponibles para nuevos inquilinos.
El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) es una organización adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que desde 1987, el año de su creación, desarrolla métodos numéricos que puedan resolver problemas científicos y tecnológicos de ingeniería civil, ambiental, mecánica, aeronáutica y naval.
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