BonÀrea invertirá dos millones en una granja de lechones en Épila

El macrocomplejo de BonÀrea en Épila contará con una granja de lechones en el que el grupo alimentario invertirá 2,4 millones de euros. El proyecto contempla la construcción de doce naves destinadas a la producción de ganado porcino para dar cabida a 2.550 cerdas reproductoras con lechones hasta 20 kilos, 694 cerdas de reposicón y seis verracos.

En otros términos, será una delas explotaciones ganaderas más grandes de la comunidad autónoma, dado que sumará 863,96 unidades de ganado mayor, al nivel de las granjas de porcino con mayor capacidad de la comunidad autónoma. Entre otras cuestiones, requerirá 3.899 toneladas de pienso al año.

La explotación ganadera, que se levantará sobre una superficie de 3,2 hectáreas, se ubicará en una zona vulnerable a la contaminación de las masas de agua por nitratos de origen agrario, en el área del Somontano del Moncayo, tal y como se recoge en el estudio de impacto ambiental que ahora el Insituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) debe aprobar. De hecho, la contaminación asociada a los purines (los excrementos de la cabaña porcina que se filtran al agua) son una de las grandes preocupaciones de los grupos ecologistas, dado que un tercio del territorio aragonés está contaminado por excesos de nitratos.

En la citada documentación se recoge un consumo de agua de 27.782 metros cúbicos, equivalente a unas 11 piscinas olímpicas. El proyecto salió a información pública el pasado 3 de agosto y hasta el11 de septiembre se pueden presentar alegaciones.

Las instalaciones se dividen en una nave de reposición distribuida en dos salas, una nave para nulíparas (destinada a la adaptación, cubrición y gestación) que permitirá albergar a las 604 cerdas de reposición y a los machos. El proyecto incluye a su vez una nave de maternidad construidos para albergar 884 cercas de maternidad, donde también habrá 68 fosas para cadáveres.

También se contará con otra nave multíparas, que será la que albergue las cerdas de producción y los machos.

El grupo agroalimentario está llevando a cabo una inversión de más de 400 millones de euros para crear un complejo logístico a los pies de la autovía entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. La compañía cerró 2025 con una facturación récord de 2.826 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior, y un beneficio neto de 102,69 millones de euros, un 15,6% superior.

Las obras continúan a buen ritmo en las 180 hectáreas sobre las que se levantará el complejo. Entre las instalaciones pendientes están cuatro mataderos, cuatro naves de productos elaborados, tres de subproductos, tres de congelados, una de jamones y otras destinadas a quesos, frutas y verduras, abonos y semillas, pan y postres, además de infraestructuras técnicas como una planta de pirólisis de residuos, un helipuerto, talleres de vehículos o una subestación eléctrica.

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En mayo de este año, la compañía anunció una inversión de 121 millones de euros para 2026, de la que más de 20 millones de euros se destinarán al desarrollo de su complejo alimentario en la localidad zaragozana. El grupo lleva cuatro años desarrollando una de las inversiones más ambiciosas del sector agroalimentario en Aragón, ya que será el segundo complejo multidisciplinar del grupo después del que opera en Guissona.